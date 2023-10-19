profile
Digimon Story : Time Stranger
name : Digimon Story : Time Stranger
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Media Vision
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Manga - Verse
Digimon Story Time Stranger : Une date pour le second dlc du Season pass
JV


En plus de nouveau Digimon à débloquer, ce second dlc nommé « Nabiku GAKU-RAN » qui sortira ce jeudi 22 janvier, vous fera découvrir un nouvel épisode qui met en avant le personnage de Hiroko Sagisaka.
https://m.youtube.com/watch?v=EN-mtj5iflU
    posted the 01/20/2026 at 02:29 PM by yanssou
