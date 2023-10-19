L’anime Les Noces des lucioles (Hotaru no Yomeiri) s’annonce dans un premier visuel pour une diffusion prévu en octobre. Le projet est confié à Takahiro Kamei au studio d’animation David Production (Jojo’s Bizarre Adventure, Fire Force, Urusei Yatsura)
SynopsisIssue d’une famille noble, Satoko Kirigaya est courtisée par de nombreux prétendants, mais refuse le mariage à cause d’une grave maladie cardiaque qu’elle garde secrète. Malgré tout, elle souhaite apaiser les inquiétudes de son père en trouvant un époux.
Un jour, Satoko est enlevée par des mercenaires, dont Shinpei Gotou, un assassin légendaire chargé de la tuer. À bout de solutions, elle tente alors un pari désespéré : feignant l’amour, elle lui demande de l’épouser.
Contre toute attente, Gotou accepte et décide de la protéger. Commence alors une fuite dangereuse, où Satoko devra maintenir ce mensonge fragile tout en découvrant la véritable nature de l’homme qui partage désormais son destin.
L’anime cross-media Zero Rise se dévoile en teaser, plus d’info prochainement.
SynopsisZERO RISE raconte l’histoire de jeunes ayant été exclus ou ayant renoncé au monde du basketball pour diverses raisons. Dans une société marquée par un fossé grandissant entre riches et pauvres, où l’intégrité devient rare et où la lutte pour survivre est omniprésente, ces adolescents tentent de saisir une seconde chance.
Troisième trailer pour le film Mobile Suit GUNDAM Hathaway – The Sorcery of Nymph Circe, toujours prévu ce 30 janvier dans les salles japonaise.
SynopsisDans un futur où la Fédération Terrestre règne d’une main de fer, les inégalités entre la Terre et les colonies spatiales provoquent la naissance d’un mouvement de résistance : Mufti. À sa tête se trouve Hathaway Noa, fils d’un héros de guerre, aujourd’hui considéré comme un terroriste.
Hanté par ses actes passés, Hathaway pilote le Gundam Xi dans une lutte désespérée pour renverser un gouvernement corrompu et redéfinir le destin de l’humanité. Mais face à lui se dressent de nouvelles menaces, dont le mystérieux Mobile Suit Nymph Circe, machine expérimentale dotée de capacités magiques et d’un pilote insaisissable. Leur affrontement s’annonce aussi symbolique que dévastateur.
L’anime Snowball Earth sortira le 3 avril au Japon.
SynopsisDix ans après une guerre spatiale acharnée, Tetsuo, un garçon timide mais inventif, et Yukio, son fidèle compagnon robot qu’il a lui-même conçu, regagnent enfin la Terre. Mais leur retour tant attendu vire rapidement à la stupeur : pendant leur absence, la planète bleue a basculé dans une ère glaciaire, désormais figée sous un épais manteau de neige et de glace qui lui vaut le nouveau surnom de « Snowball Earth ».
Dans cet environnement sauvage et hostile, Tetsuo entame une quête pour comprendre ce qu’il s’est passé. Quelle est l’origine de ce désastre ? Que reste-t-il de l’humanité ? Une nouvelle aventure s’ouvre alors, bien plus mystérieuse et périlleuse qu’une simple guerre galactique…
Premier trailer pour l’anime Smoking Behind the Supermarket With You qui sortira en juillet au Japon.
Les éditions Meian sortiront Yoru no Uta et Akatsuki no Uta, deux histoires courte de Kazuhiro Fujita, l’auteur de Karakuri Circus, l’un croise des créatures mystérieuses et légendes urbaines dans une atmosphère ténébreuse, l’autre alterne entre humour et science-fiction. Les deux volumes sortiront en même temps le 20 février, au prix de 12,95€ chacun.
Et ce n’est pas tout, l’éditeur annonce aussi la publication du one shot The Wicked Eyes Fly to the Full Moon du même auteur qui sortira aussi le 20 février au prix de 12,95€.
Synopsis The Wicked Eyes Fly to the Full MoonTokyo est frappée par une menace surnaturelle sans précédent : une créature ailée au regard mortel plonge la ville dans la terreur. Un simple échange de regards, même à travers un écran, suffit à provoquer la mort. Face à cette entité incontrôlable, les autorités japonaises mobilisent une unité spéciale. Leur dernier espoir repose sur Uhei Somaguchi, un vétéran marqué par une ancienne confrontation avec le monstre, accompagné de Rin, sa fille adoptive aux dons mystérieux.
Delcourt/Tonkam annonce une édition prestige pour Le Journal des Chats de Junji Ito, qui sortira au printemps prochain.
SynopsisJunji Ito nous conte cette fois-ci un récit (presque) autobiographique !
Yon et Mu sont deux chats en apparence ordinaire... mais dès qu'on a le dos tourné, ni une ni deux, les voilà prêts à commettre les pires atrocités ! Yon, né avec une tête de mort sur le dos, en joue beaucoup et adore prendre en chasse sa proie préférée... qui n'est autre que Junji Ito lui-même !
Pour les 50 ans du studio Sunrise, le studio annonce l’anime Armored Trooper Votoms en collaboration avec le studio Production I.G qui sortira dans le courant de l’année.
SynopsisLa série originale prend place à la fin d’un conflit long de cent ans opposant la Confédération de Gilgamesh à l’Union de Balarant.
Au cœur des affrontements se trouvent les VOTOMS (Vertical One-man Tank for Offense & Maneuvers), des mechas puissants mais notoirement dangereux pour leurs pilotes, en raison de leur blindage minimal et de l’absence de systèmes de sécurité.
L’histoire suit Chirico Cuvie, membre d’une unité d’élite de Gilgamesh, manipulé par une vaste conspiration qui le fait passer pour un traître. Sa fuite l’amène à découvrir les rouages d’une guerre déshumanisée, ainsi qu’une mystérieuse jeune femme, figure centrale de l’intrigue.
Nouveau trailer pour la saison 4 de ReZero qui est attendu pour avril.
L’anime Petals of Reincarnation présente ces personnages dans un nouveau trailer et sortira lui aussi en avril.
SynopsisNous suivons le quotidien de Toya Senji, un jeune homme de 16 ans rongé par un complexe d’infériorité et vivant dans l’ombre de son frère décédé. Sentant qu’il n’a aucun talent remarquable et rejeté par ses parents, Toya se trouve confronté à une réalité morne et sans espoir.
Tout change lorsqu’il découvre la branche de réincarnation grâce à Haito, une camarade de classe. Ce procédé extraordinaire permet à une personne de devenir un « revenant » en héritant du talent d’une figure historique illustre. Fasciné par la possibilité de transcender sa médiocrité apparente, Toya Senji saisit l’opportunité pour essayer de changer le cours de son existence.
Cependant, il apprend rapidement que chaque médaille a son revers. Si certains revenants utilisent leurs dons pour le bien de l’humanité, d’autres ramènent à la vie les pires criminels de l’Histoire, semant chaos et destruction. Toya, dans sa quête pour trouver sa place et prouver sa valeur, rejoint « La forêt des grands hommes », un lieu où les revenants aspirent à réaliser de grandes choses. Mais les choses prennent une tournure inattendue, mettant Toya au cœur de conflits et de dilemmes moraux profonds.