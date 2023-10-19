L’anime Les Noces des lucioles (Hotaru no Yomeiri) s’annonce dans un premier visuel pour une diffusion prévu en octobre. Le projet est confié à Takahiro Kamei au studio d’animation David Production (Jojo’s Bizarre Adventure, Fire Force, Urusei Yatsura)

L’anime cross-media Zero Rise se dévoile en teaser, plus d’info prochainement.

Troisième trailer pour le film Mobile Suit GUNDAM Hathaway – The Sorcery of Nymph Circe, toujours prévu ce 30 janvier dans les salles japonaise.

L’anime Snowball Earth sortira le 3 avril au Japon.

Premier trailer pour l’anime Smoking Behind the Supermarket With You qui sortira en juillet au Japon.

Les éditions Meian sortiront Yoru no Uta et Akatsuki no Uta, deux histoires courte de Kazuhiro Fujita, l’auteur de Karakuri Circus, l’un croise des créatures mystérieuses et légendes urbaines dans une atmosphère ténébreuse, l’autre alterne entre humour et science-fiction. Les deux volumes sortiront en même temps le 20 février, au prix de 12,95€ chacun.



Et ce n’est pas tout, l’éditeur annonce aussi la publication du one shot The Wicked Eyes Fly to the Full Moon du même auteur qui sortira aussi le 20 février au prix de 12,95€.

Delcourt/Tonkam annonce une édition prestige pour Le Journal des Chats de Junji Ito, qui sortira au printemps prochain.

Pour les 50 ans du studio Sunrise, le studio annonce l’anime Armored Trooper Votoms en collaboration avec le studio Production I.G qui sortira dans le courant de l’année.

Nouveau trailer pour la saison 4 de ReZero qui est attendu pour avril.

L’anime Petals of Reincarnation présente ces personnages dans un nouveau trailer et sortira lui aussi en avril.