, la nouvelle licence de Level-5 donne un peu de ces nouvelles,, un des responsables du projet, a déclaré chez 4Gamer que le développement progresse plutôt bien et que l’équipe se confronte à de nouveaux défis de gameplay qui sont propres à ce jeu, intégrant des aspects de déduction et de narration.Pour rappel,est un RPG/thriller où on incarne un détective débutant nommé Harvard qui traque les criminels dans une immense ville en monde ouvert où règne le crime. Il pourra trouver des indices pour résoudre des affaires grâce au « Decasim » un monde virtuel créé à partir d'une copie parfaite de la réalité où sommeillent les souvenirs de tous les crimes passés. Face à un criminel acculé, le détective pourra interagir avec sa conscience afin de le convaincre de se livrer aux autorités, et à l’inverse quand il se montre trop dangereux, des gadgets futuristes seront mis a disposition pour le neutraliser et l'arrêter.est prévu prochainement en 2026 sur Switch, Ps4, Ps5 et PC.