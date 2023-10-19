profile
DECAPOLICE
name : DECAPOLICE
platform : PlayStation 4
editor : Level-5
developer : Level-5
genre : RPG
other versions : Playstation 5 - Switch
Manga - Verse
Manga - Verse
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 12/29/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 446
visites since opening : 823366
subscribers : 16
bloggers : 7
Level-5 donne des nouvelles de Decapolice
JV




Decapolice, la nouvelle licence de Level-5 donne un peu de ces nouvelles, Ken Motomura, un des responsables du projet, a déclaré chez 4Gamer que le développement progresse plutôt bien et que l’équipe se confronte à de nouveaux défis de gameplay qui sont propres à ce jeu, intégrant des aspects de déduction et de narration.

Pour rappel, Decapolice est un RPG/thriller où on incarne un détective débutant nommé Harvard qui traque les criminels dans une immense ville en monde ouvert où règne le crime. Il pourra trouver des indices pour résoudre des affaires grâce au « Decasim » un monde virtuel créé à partir d'une copie parfaite de la réalité où sommeillent les souvenirs de tous les crimes passés. Face à un criminel acculé, le détective pourra interagir avec sa conscience afin de le convaincre de se livrer aux autorités, et à l’inverse quand il se montre trop dangereux, des gadgets futuristes seront mis a disposition pour le neutraliser et l'arrêter.

Decapolice est prévu prochainement en 2026 sur Switch, Ps4, Ps5 et PC.



https://www.decapolice.jp/en/
https://www.nintendo-town.fr/2025/12/26/decapolice-level-5-donne-des-nouvelles-du-projet-apres-plus-dun-an-de-silence/
    tags :
    posted the 12/29/2025 at 01:19 PM by yanssou
    comments (1)
    weslloyd1 posted the 12/29/2025 at 01:24 PM
    un jeu que j'attends ENORMEMENT mais j'y crois pas du tout pour 2026 malheuresement..
