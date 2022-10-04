Vos jeux de la semaine ?
group information
Vos jeux de la semaine ?
8
Likes
Likers
name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
url : http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website : http://
creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 12/21/2025
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles : 189
visites since opening : 606205
subscribers : 3
bloggers : 1
channel
members (3)
more members
Vos jeux de la semaine ?
Quasi dernière ligne droite avant 2026
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 12/21/2025 at 11:58 AM by kevisiano
    comments (25)
    jenicris posted the 12/21/2025 at 11:59 AM
    Death Stranding 2 et je commence Xenoblade Chronicles X cette semaine.
    wazaaabi posted the 12/21/2025 at 12:02 PM
    Alors je suis sur Skate Story sur ps5. Le genre de jeu qui ne me donnais pas envie , que je trouve moyen , mais je veux aller au bout je ne sais pas pourquoi
    walterwhite posted the 12/21/2025 at 12:04 PM
    Mafia The old country ou le platine va pas tarder à tomber.

    Histoire au top mais gameplay avec 15 ans de retard
    battossai posted the 12/21/2025 at 12:08 PM
    Petites sessions de Soul Reaver mais j'approche de la fin.

    Après j'hésite entre Jedi Knight, L'ombre de la guerre ou bien Witcher 3 qui va me tenir toute ma vie (65h de jeu j'en suis qu'à 45% )
    senseisama posted the 12/21/2025 at 12:10 PM
    jenicris alors ds 2 t'es arrivé ou? Tu aime? Moi j'ai tapé 170h platiné et j'en veux encore
    perse9 posted the 12/21/2025 at 12:14 PM
    persona 5 royal, pour le moment à 90 heures de jeux et je ne comprend pas du tout la hype et le meta critique de ce jeux....les donjons sont incipides, sans surprises , long pour rien..Ayant l'habitude de regarder des animés je ne suis pas du tout surpris pas le scenario mais que c'est long à se dévoiler...on nous parle d'un individu mais on sait toujours pas qui c'est à 90h de jeux....reste la fluidité et l'éfficacité des dialogues (son véritable point fort). Je vai le terminé pour voir mais bon je ne pense pas que mon avis change vraiment
    cyr posted the 12/21/2025 at 12:24 PM
    A fond sur farming simulator édition signature....deja 50 heure.

    Essayer la demo de ff 7 remake, agréablement surpris. La mise en scène, la musique, le train du début

    Bref ma switch2 tourne a fond en docker.

    Peut-être metroid prime 4 en janvier.
    pcverso posted the 12/21/2025 at 01:02 PM
    Cyberpunk , splintercell black list , bf6 et ace kombat 7
    marcelpatulacci posted the 12/21/2025 at 01:27 PM
    A la fin de Phoenix Wright 6, le DLC fait du bien^^

    Et j'ai commencé la fameuse 33eme expédition obscure de Claire! Graphisme correct, sans plus mais le gameplay old school a la FF8 etc. et la musique envoute beaucoup
    kevinmccallisterrr posted the 12/21/2025 at 01:31 PM
    F-Zero 99
    F-Zero GX
    Mario Kart World
    Star Wars Outlaws (démo)
    Kingdom Two Crowns (coop)
    Donkey Kong Bananza (démo)
    Animal Crossing: New Horizons
    Nintendo Switch 2 Welcome Tour
    ratchet posted the 12/21/2025 at 01:41 PM
    ZA Dlc je fais le shiny living dex!
    shirou posted the 12/21/2025 at 01:52 PM
    Utawarerumono
    Persona 2 : Eternal punishment (j'enchaine après avoir mis un rouste a Hitler )
    Ace attorney investigation
    Divinity Original Sin 1

    marcelpatulacci j'ai préféré les épisodes classique au dlc perso par contre le DLC de 5 avec l'orc était vraiment cool
    fan2jeux posted the 12/21/2025 at 01:55 PM
    promenade
    marchand2sable posted the 12/21/2025 at 02:21 PM
    Ninja Gaiden Ragebound en promo sur amazon, excellent je regrette pas du tout, vive la 2D.
    killia posted the 12/21/2025 at 02:38 PM
    Sur PS5 :
    Lost Soul Aside
    Astrobot
    Sword of the Sea

    Sur Steamdeck :
    Hi-Fi Rush

    Et Switch 2 :
    Trails in the Sky 1st
    Batman Arkham Knight
    zekk posted the 12/21/2025 at 03:02 PM
    Divinity 2
    jaysennnin posted the 12/21/2025 at 03:12 PM
    je joue beaucoup à cette pépite à petit prix sur le store xbox :
    Scars Above

    et j'ai joué aussi à :
    Plucky squire
    EAFC 26
    Marvel cosmic invasion
    Diablo 4 vessel of hatred
    Sonic racing crossworlds
    Wanted : Dead
    Winter Burrow
    Ball X Pitt
    sonilka posted the 12/21/2025 at 04:31 PM
    Hadès 2.
    magneto860 posted the 12/21/2025 at 04:54 PM
    Lego Horizon.

    Si vous vous demandez c'est Horizon Zero Dawn conté et raccourci pour un enfant de huit ans. Je me demande s'ils feront Forbidden West.
    icebergbrulant posted the 12/21/2025 at 05:25 PM
    Platine de Trails In The Sky 1st Chapter, vivement la suite en fin d’année prochaine !
    Ça m’a fait bizzare de jouer à un "Trails From" avec les textes en français, je m’étais habitué aux textes anglais, ça m’a perturbé un peu au début
    burningcrimson posted the 12/21/2025 at 06:10 PM
    J'ai continué mon marathon Atelier et j'ai terminé Atelier Lulua avec l2 vraie fin, le boss de fin était niveau 100 et moi niveau 74 donc j'ai du recommencer le combat une bonne dizaine de fois avant de le battre. Hu mon niveau Vraiment excellent jeu ! Je me prends une pause puis j'enchaîne la Mysterious trilogy (+ Sophie 2) etc. icebergbrulant Ça fait vraiment bizarre en français mais du coup ça donne envie de tout lire cette fois
    jenicris posted the 12/21/2025 at 08:36 PM
    senseisama j'ai une dizaine d'heure, pour l'instant j'aime beaucoup. Après j'ai bien apprécié le premier. Le jeu est carrément magnifique et certains nouveaux personnages vraiment sympa.
    ouken posted the 12/21/2025 at 10:59 PM
    Beaucoup de Aion 2 et fini Trails in the Sky 1st très très bon
    senseisama posted the 12/21/2025 at 11:04 PM
    jenicris j'ai même déconnecté du serveur après 15h de jeux. Pour faire tout tous seule
    rbz posted the 12/22/2025 at 09:31 AM
    FFIX
    et j'ai lancé la démo de alabaster dawn sur la steam deck ...
    j'ai pas terminé la démo tellement ça sens le 10/10
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo