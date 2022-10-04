accueil
Vos jeux de la semaine ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
creator :
kevisiano
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
articles :
189
Vos jeux de la semaine ?
Quasi dernière ligne droite avant 2026
posted the 12/21/2025 at 11:58 AM by kevisiano
kevisiano
comments (
25
)
jenicris
posted
the 12/21/2025 at 11:59 AM
Death Stranding 2 et je commence Xenoblade Chronicles X cette semaine.
wazaaabi
posted
the 12/21/2025 at 12:02 PM
Alors je suis sur Skate Story sur ps5. Le genre de jeu qui ne me donnais pas envie , que je trouve moyen , mais je veux aller au bout je ne sais pas pourquoi
walterwhite
posted
the 12/21/2025 at 12:04 PM
Mafia The old country ou le platine va pas tarder à tomber.
Histoire au top mais gameplay avec 15 ans de retard
battossai
posted
the 12/21/2025 at 12:08 PM
Petites sessions de Soul Reaver mais j'approche de la fin.
Après j'hésite entre Jedi Knight, L'ombre de la guerre ou bien Witcher 3 qui va me tenir toute ma vie (65h de jeu j'en suis qu'à 45%
)
senseisama
posted
the 12/21/2025 at 12:10 PM
jenicris
alors ds 2 t'es arrivé ou? Tu aime? Moi j'ai tapé 170h platiné et j'en veux encore
perse9
posted
the 12/21/2025 at 12:14 PM
persona 5 royal, pour le moment à 90 heures de jeux et je ne comprend pas du tout la hype et le meta critique de ce jeux....les donjons sont incipides, sans surprises , long pour rien..Ayant l'habitude de regarder des animés je ne suis pas du tout surpris pas le scenario mais que c'est long à se dévoiler...on nous parle d'un individu mais on sait toujours pas qui c'est à 90h de jeux....reste la fluidité et l'éfficacité des dialogues (son véritable point fort). Je vai le terminé pour voir mais bon je ne pense pas que mon avis change vraiment
cyr
posted
the 12/21/2025 at 12:24 PM
A fond sur farming simulator édition signature....deja 50 heure.
Essayer la demo de ff 7 remake, agréablement surpris. La mise en scène, la musique, le train du début
Bref ma switch2 tourne a fond en docker.
Peut-être metroid prime 4 en janvier.
pcverso
posted
the 12/21/2025 at 01:02 PM
Cyberpunk , splintercell black list , bf6 et ace kombat 7
marcelpatulacci
posted
the 12/21/2025 at 01:27 PM
A la fin de Phoenix Wright 6, le DLC fait du bien^^
Et j'ai commencé la fameuse 33eme expédition obscure de Claire! Graphisme correct, sans plus mais le gameplay old school a la FF8 etc. et la musique envoute beaucoup
kevinmccallisterrr
posted
the 12/21/2025 at 01:31 PM
F-Zero 99
F-Zero GX
Mario Kart World
Star Wars Outlaws (démo)
Kingdom Two Crowns (coop)
Donkey Kong Bananza (démo)
Animal Crossing: New Horizons
Nintendo Switch 2 Welcome Tour
ratchet
posted
the 12/21/2025 at 01:41 PM
ZA Dlc je fais le shiny living dex!
shirou
posted
the 12/21/2025 at 01:52 PM
Utawarerumono
Persona 2 : Eternal punishment (j'enchaine après avoir mis un rouste a Hitler
)
Ace attorney investigation
Divinity Original Sin 1
marcelpatulacci
j'ai préféré les épisodes classique au dlc perso par contre le DLC de 5 avec l'orc était vraiment cool
fan2jeux
posted
the 12/21/2025 at 01:55 PM
promenade
marchand2sable
posted
the 12/21/2025 at 02:21 PM
Ninja Gaiden Ragebound en promo sur amazon, excellent je regrette pas du tout, vive la 2D.
killia
posted
the 12/21/2025 at 02:38 PM
Sur PS5 :
Lost Soul Aside
Astrobot
Sword of the Sea
Sur Steamdeck :
Hi-Fi Rush
Et Switch 2 :
Trails in the Sky 1st
Batman Arkham Knight
zekk
posted
the 12/21/2025 at 03:02 PM
Divinity 2
jaysennnin
posted
the 12/21/2025 at 03:12 PM
je joue beaucoup à cette pépite à petit prix sur le store xbox :
Scars Above
et j'ai joué aussi à :
Plucky squire
EAFC 26
Marvel cosmic invasion
Diablo 4 vessel of hatred
Sonic racing crossworlds
Wanted : Dead
Winter Burrow
Ball X Pitt
sonilka
posted
the 12/21/2025 at 04:31 PM
Hadès 2.
magneto860
posted
the 12/21/2025 at 04:54 PM
Lego Horizon.
Si vous vous demandez c'est Horizon Zero Dawn conté et raccourci pour un enfant de huit ans. Je me demande s'ils feront Forbidden West.
icebergbrulant
posted
the 12/21/2025 at 05:25 PM
Platine de Trails In The Sky 1st Chapter, vivement la suite en fin d’année prochaine !
Ça m’a fait bizzare de jouer à un "Trails From" avec les textes en français, je m’étais habitué aux textes anglais, ça m’a perturbé un peu au début
burningcrimson
posted
the 12/21/2025 at 06:10 PM
J'ai continué mon marathon Atelier et j'ai terminé Atelier Lulua avec l2 vraie fin, le boss de fin était niveau 100 et moi niveau 74 donc j'ai du recommencer le combat une bonne dizaine de fois avant de le battre. Hu mon niveau
Vraiment excellent jeu ! Je me prends une pause puis j'enchaîne la Mysterious trilogy (+ Sophie 2) etc.
icebergbrulant
Ça fait vraiment bizarre en français mais du coup ça donne envie de tout lire cette fois
jenicris
posted
the 12/21/2025 at 08:36 PM
senseisama
j'ai une dizaine d'heure, pour l'instant j'aime beaucoup. Après j'ai bien apprécié le premier. Le jeu est carrément magnifique et certains nouveaux personnages vraiment sympa.
ouken
posted
the 12/21/2025 at 10:59 PM
Beaucoup de Aion 2 et fini Trails in the Sky 1st très très bon
senseisama
posted
the 12/21/2025 at 11:04 PM
jenicris
j'ai même déconnecté du serveur après 15h de jeux. Pour faire tout tous seule
rbz
posted
the 12/22/2025 at 09:31 AM
FFIX
et j'ai lancé la démo de alabaster dawn sur la steam deck ...
j'ai pas terminé la démo tellement ça sens le 10/10
