Premier trailer pour l’anime STEEL BALL RUN : JoJo’s Bizarre Adventure qui sortira le 19 mars sur Netflix, le premier épisode durera 47 minutes.

Second trailer pour la première partie de la saison 3 de Jujustu Kaisen qui débutera le 8 janvier.

Le tout dernier épisode de My Hero Academia nommé « More » sortira le 2 mai sur Crunchyroll, il adapte le chapitre final du manga.

Nouveau trailer pour la saison 2 d’Hell’s Paradise qui commencera le 11 janvier sur Crunchyroll.

L’anime Kaiju No. 8 Final Chapter se présente en trailer, comme son nom l’indique il adaptera le manga jusqu’à la fin, en plus de cette annonce, un épisode spécial centré sur le personnage de Narumi est en cours de production.

Mashle saison 3 se dévoile à l’occasion de la Jump Festa 2026 et sortira en 2027.

Premier visuel et teaser pour la saison 2 de Sakamoto Days qui est prévu prochainement sur Netflix.

Le film d’animation Gintama - Yoshiwara Daienjou qui compile les épisodes 136 à 146 s’offre un nouveau trailer pour une sortie le 13 février au Japon.

L’anime Kindergarten Wars se dévoile dans un premier visuel, Shinsuke Gomi réalise le projet au studio d’animation Sunrise.

Nouveau trailer pour la saison 2 de Demon Slave qui débutera le 8 janvier sur ADN.

Pour célébrer les 50 ans de ce manga, un nouvel animé est annoncé pour Shin Kochikame, le studio Gallop est en charge de ce projet.

L'anime Reborn! fêtera ces 20 ans en octobre 2026, une affiche et un trailer ont été dévoilés pour l’occasion, d’autres projets seront annoncée en tant voulu, et peut être même un remake de l’anime qui sait.