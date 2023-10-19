Premier trailer pour l’anime Marriage Toxin qui est prévue en avril 2026.
SynopsisHikaru Gero, héritier d’un clan d’assassins redouté, est forcé par sa famille à se marier et à engendrer un héritier, faute de quoi sa sœur sera contrainte à un mariage forcé. Refusant ce destin, Hikaru se lance dans une quête pour trouver une véritable partenaire. Mais incapable de séduire quiconque, il demande l’aide de Mei Kinosaki, un escroc travesti spécialiste des arnaques amoureuses. Mei accepte de devenir son coach en séduction pour lui apprendre à aimer et à être aimé… un duo explosif est né.
Un premier trailer pour le film d’animation Asssassination Classroom Our Time qui adapte différents chapitres du manga qui n’a pas pu être inséré dans l’anime d’origine. Sa sortie est prévue les 28 et 29 mars 2026 en France au cinéma.
Le second film de la trilogie GUNDAM Hathaway – The Sorcery of Nymph Circe s’offre un trailer principal pour une sortie le 30 janvier au Japon.
SynopsisDans un futur où la Fédération Terrestre règne d’une main de fer, les inégalités entre la Terre et les colonies spatiales provoquent la naissance d’un mouvement de résistance : Mufti. À sa tête se trouve Hathaway Noa, fils d’un héros de guerre, aujourd’hui considéré comme un terroriste.
Hanté par ses actes passés, Hathaway pilote le Gundam Xi dans une lutte désespérée pour renverser un gouvernement corrompu et redéfinir le destin de l’humanité. Mais face à lui se dressent de nouvelles menaces, dont le mystérieux Mobile Suit Nymph Circe, machine expérimentale dotée de capacités magiques et d’un pilote insaisissable. Leur affrontement s’annonce aussi symbolique que dévastateur.
11 ans après, la second saison de Yona Princesse de l’Aube est annoncée, plus d’info prochainement.
Un premier visuel pour la saison 2 de Mission Yozakura Family qui sera diffusée en avril 2026.
Le manga de cuisine Iron Wok Jan! est adapté en anime par le studio d’animation Troyca et sortira prochainement en 2026.
SynopsisJan Akiyama, un adolescent arrogant et sûr de lui, veut exaucer le souhait de son grand-père en vainquant son ennemi juré, Mutsuju Gobancho, dans un concours culinaire. Lorsqu’il arrive au restaurant des Gobancho, il rencontre sa petite-fille, Kiriko Gobancho. Leur rivalité rappelle facilement celle de leurs grands-pères : Jan est convaincu que la cuisine est avant tout une question de compétition, tandis que Kiriko pense qu’elle repose sur le cœur et les sentiments…
Nouveau visuel et trailer pour le film d’animation L’étoile de Paris en fleur qui est prévu le 13 mars au Japon et plus tard en France.
SynopsisAu début du 20e siècle, dans un Japon en pleine transformation, Fujiko rêve de devenir peintre, tandis que Chizuru se passionne pour le ballet. Les deux jeunes filles se rencontrent par hasard à Yokohama et se lient d’amitié.
Le destin les réunit de nouveau à Paris, ville des arts et des lumières, où elles vont tout faire pour poursuivre leurs rêves et atteindre leur « étoile », malgré les épreuves qui se dressent sur leur chemin.
L’anime Liar Game s’offre un premier visuel et teaser pour une diffusion en avril 2026, Asami Kawano réalise cette adaptation au studio d’animation Madhouse.
SynopsisDans Liar Game, la jeune étudiante Kanzaki Nao, honnête à l’excès, est entraînée malgré elle dans le Liar Game Tournament, un jeu où mensonges, manipulations et trahisons sont les clés pour dépouiller ses adversaires de leur argent. Piégée par des règles implacables, elle fait appel à Akiyama Shinichi, un escroc surdoué tout juste sorti de prison, pour survivre à ces épreuves mentales.
Ensemble, ils affrontent des adversaires rusés à travers des manches toujours plus complexes, où chaque victoire les rapproche de la vérité sur l’organisation mystérieuse derrière le tournoi… et leur offre une chance de libérer les autres participants écrasés par les dettes.
Second trailer pour la saison 2 de Ace of Diamond, prévue lui aussi pour avril 2026.
Les éditions Glénat sortiront le manga L’Héritière du Dragon d'Asuka Ishii, le premier tome déboulera en mars 2026 en librairie.
SynopsisShan-lee, jeune fille porte en elle un mal ancien : un dragon ! Pour sauver son amie d’une malédiction, elle entreprend un voyage vers rédemption et destin. Voici l'histoire de l'héritière du dragon et du héros.
Au tour des éditions Ki-oon qui sortiront le manga La 13e Piste de Kei Sanbe, le premier volume est a découvrir le 19 mars 2026 au prix de 7,95€.
SynopsisEn 2019, une habitation du quartier de Sakura New Town brûle entièrement, et trois cadavres y sont retrouvés... Un an plus tôt, Toya, enseignant en école primaire, et sa femme Haru viennent tout juste de faire construire leur maison à... Sakura New Town.
Ils font de leur mieux pour offrir une enfance heureuse à leur fils Ao, souvent hospitalisé à cause d'une maladie grave. Le garçon a hérité de son père sa passion des RPG et se prête volontiers aux jeux de piste que ce dernier lui prépare. Mais, un jour, Toya se retrouve sans le vouloir impliqué lui aussi dans une partie grandeur nature : il découvre dans ses affaires des cartes postales à l'écriture enfantine qui prédisent de terribles tragédies... et son rôle semble être de les stopper ! Mais pourquoi lui ? Et qui peut bien être l'auteur de ces prophéties ?
Après Erased et Echoes, le génie du thriller Kei Sanbe frappe encore ! Avec son talent pour les intrigues à tiroirs, il nous entraîne dans la chronique d'une famille ordinaire confrontée à l'extraordinaire. Passé, présent, futur : le temps se joue de nous jusqu'au dénouement fatal...
L'édition prestige grand format du manga Printemps Bleu de Taiyou Matsumoto sortira le 29 janvier au prix de 19,99€.
SynopsisPrintemps bleu comporte sept nouvelles. Chacune possède des protagonistes différents, jeunes garçons, adolescents, voyous... mais tous retranscrivent la même violence urbaine, les mêmes désillusions, et surtout le même mal être d'une société malade. Cette fascination pour l'étrangeté, la folie, sont de nouveau mélangées à la poésie morbide du maître Matsumoto.
Ki-oon dévoile le manga Mechanical Buddy Universe, son tome 1 est prévue le 22 janvier 2026 au prix de 7.95 €.
SynopsisEn tant qu'androïde de combat, Blau a vécu le conflit qui a fait du monde une vaste étendue de ruines. À présent, les armées n'existent plus, seuls restent quelques groupes de survivants et des robots isolés.
Malgré tout, l'humanité persiste là où on ne l'attend pas : Blau a adopté l'orphelin Rainy et l'élève comme une vraie mère. Le garçon lui rend son affection et essaie d'être à la hauteur de cette mercenaire aux incroyables capacités. Car si la guerre est finie, le danger rôde toujours, entre droïdes détraqués et anciens soldats... Au fil des missions, Blau et Rainy découvriront qu'ils ne sont pas les seuls à former un duo hors norme. La civilisation a beau être détruite, l'amitié, l'amour et même l'humour sont toujours bien vivants.
Le manga Mr. Clice est adapté en anime, plus d’info prochainement.
SynopsisAncienne légende du renseignement mondial, Mr. Clice est un espion hors pair dont les exploits ont marqué l’histoire… jusqu’à sa disparition soudaine. Désormais retiré du terrain, il officie comme instructeur au sein d’une académie formant la nouvelle génération d’agents secrets. Derrière son apparence détachée et son comportement imprévisible, Clice continue pourtant d’observer le monde avec un regard acéré.
À travers des missions d’entraînement, des situations absurdes et des démonstrations de génie tactique, la série dévoile les méthodes peu orthodoxes d’un maître espion confronté à un univers du renseignement en pleine mutation.
Paru par Tonkam entre 1999 et 2001 puis arrêté d’être commercialiser , le shojo Please save my earth aura droit à une nouvelle éditions par Panini. Le premier volume sortira le 28 janvier au prix de 14,99€.
SynopsisAlice est une lycéenne capable de communiquer avec les plantes et les animaux. Un jour, elle fait involontairement tomber du balcon son voisin Rin, un écolier farceur qui passe son temps à lui jouer des tours. Le jeune garçon survit miraculeusement, mais cet accident réveille une autre personnalité enfouie en lui. Alice fait aussi la connaissance de Jinpachi et Issei, deux camarades de lycée qui font des rêves liés à leurs vies antérieures et qui vont devenir la cible de Rin et de ses pouvoirs extrasensoriels.
Liar Game, il me semble avoir lu de bonnes critiques du manga, à voir.
Ayant juste fini To be Hero X, qui m'a mis une claque, je fais une pause anime pour ne pas que le prochain me paraisse fade.