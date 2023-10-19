Premier trailer pour l’anime Marriage Toxin qui est prévue en avril 2026.

Un premier trailer pour le film d’animation Asssassination Classroom Our Time qui adapte différents chapitres du manga qui n’a pas pu être inséré dans l’anime d’origine. Sa sortie est prévue les 28 et 29 mars 2026 en France au cinéma.

Le second film de la trilogie GUNDAM Hathaway – The Sorcery of Nymph Circe s’offre un trailer principal pour une sortie le 30 janvier au Japon.

11 ans après, la second saison de Yona Princesse de l’Aube est annoncée, plus d’info prochainement.

Un premier visuel pour la saison 2 de Mission Yozakura Family qui sera diffusée en avril 2026.

Le manga de cuisine Iron Wok Jan! est adapté en anime par le studio d’animation Troyca et sortira prochainement en 2026.

Nouveau visuel et trailer pour le film d’animation L’étoile de Paris en fleur qui est prévu le 13 mars au Japon et plus tard en France.

L’anime Liar Game s’offre un premier visuel et teaser pour une diffusion en avril 2026, Asami Kawano réalise cette adaptation au studio d’animation Madhouse.

Second trailer pour la saison 2 de Ace of Diamond, prévue lui aussi pour avril 2026.

Les éditions Glénat sortiront le manga L’Héritière du Dragon d'Asuka Ishii, le premier tome déboulera en mars 2026 en librairie.

Au tour des éditions Ki-oon qui sortiront le manga La 13e Piste de Kei Sanbe, le premier volume est a découvrir le 19 mars 2026 au prix de 7,95€.

L'édition prestige grand format du manga Printemps Bleu de Taiyou Matsumoto sortira le 29 janvier au prix de 19,99€.

Ki-oon dévoile le manga Mechanical Buddy Universe, son tome 1 est prévue le 22 janvier 2026 au prix de 7.95 €.

Le manga Mr. Clice est adapté en anime, plus d’info prochainement.

Paru par Tonkam entre 1999 et 2001 puis arrêté d’être commercialiser , le shojo Please save my earth aura droit à une nouvelle éditions par Panini. Le premier volume sortira le 28 janvier au prix de 14,99€.