Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Bloober Team
2
Likers
name : Bloober Team
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 12/19/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3956
visites since opening : 16096282
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[NS2] Layers of Fear : The Final M.E / Lancement
Horreur




Éditeur : Bloober Team
Développeur : Bloober Team
Genre : Horreur
Disponible sur NS2
Langues : Japonais/Anglais/Espagnol/Français/Allemand/Italien/Portugais/Russe/Coréen/Chinois/Polonais.

Cette compilation met en scène les récits entremêlés de trois artistes — le Painter, l’Actor et le Writer — chacun obsédé par son œuvre au point d’en perdre pied.

Layers of Fear : The Final Masterpiece Edition :
-Layers of Fear
-Layers of Fear 2
-Tous les DLC
-Des chapitres inédits
-Utilisation : HDR / Ray tracing / Éclairage dynamique.
-Moteur retravaillé.
-Écran tactile utilisé.


PS : 29,99 € au lieu de 39,99 € jusqu'au 2 Janvier 2026.
https://www.youtube.com/watch?v=irXMxoDrtck
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    yukilin, gareauxloups
    posted the 12/19/2025 at 08:20 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    yukilin posted the 12/20/2025 at 11:34 AM
    Pas fait encore. Cette compilation sera la Bonne occasion de les découvrir
    vyse posted the 12/21/2025 at 02:09 PM
    yukilin les jump scare sonn fatiguant a force..
    yukilin posted the 12/21/2025 at 06:26 PM
    vyse : Mais globalement ça reste des bonnes experiences, non?
    vyse posted the 12/21/2025 at 09:03 PM
    yukilin non, on est loin d'un jeu comme "visage" par exemple. En fait au début c'est génial tu te dis wow c pas mal..apres tu te dis ah ok je l'ai deja vu ce procédé...et les 3/4 du jeu tu te dis mouais bof c bon j'ai compris je ; c'est toujours les meme ressors, faut que tu te retourne pour que la caméra face avancer les scripts, les jumps scare etc...c'est chiant
    yukilin posted the 12/22/2025 at 07:25 AM
    vyse : Ok, merci pour ton avis. Je prends note
    Je vais y réfléchir d'après ce que tu me dis
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo