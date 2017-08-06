Éditeur : Bloober Team

Développeur : Bloober Team

Genre : Horreur

Disponible sur NS2

Langues : Japonais/Anglais/Espagnol/Français/Allemand/Italien/Portugais/Russe/Coréen/Chinois/Polonais.

Layers of Fear : The Final Masterpiece Edition :

-Layers of Fear

-Layers of Fear 2

-Tous les DLC

-Des chapitres inédits

-Utilisation : HDR / Ray tracing / Éclairage dynamique.

-Moteur retravaillé.

-Écran tactile utilisé.

Cette compilation met en scène les récits entremêlés de trois artistes — le Painter, l’Actor et le Writer — chacun obsédé par son œuvre au point d’en perdre pied.