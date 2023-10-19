Responsable de la série .hack, CyberConnect a été fondé en 1996 à Fukuoka au Japon, étroitement lié à Bandai Namco et connu pour son travail sur la franchise Naruto, Jojo et d’autres, le studio a été rebaptisée CyberConnect2 en 2001.
Le premier Naruto Storm présente des graphismes en cel-shading qui « brisent la barrière entre l'anime et le jeu vidéo », et selon Hiroshi Matsuyama, l'un des créateurs du jeu, l'équipe souhaitait essayer de supprimer la frontière entre l'anime et le gameplay réel. Bien que l'intrigue du jeu soit basée sur la première partie de l’animé et du manga, les développeurs ont sélectionné des éléments clé de cette intrigue, tissant ainsi une narration qui s’étend jusqu’au 135e épisode.
Storm 2 va aller plus loin dans cette transposition de sorte que « le joueur ait l'impression de jouer à l'anime ». Sous la supervision de l’auteur Masashi Kishimoto, toutes les séquences animées ont d'abord été conçues à l'aide de story-board, puis les éléments de gameplay ont été développés avant d'intégrer les aspects visuels et sonores.
Profitant d’un gameplay plus affûté, Ninja Storm 3 offre un solo encore plus travaillé et une mise en scène plus épatante. Le gameplay d'Asura's Wrath, ainsi que les réponses des fans sur le forum du studio, ont énormément contribué à la conception et à l'amélioration de son système de combat, le système Ultimate Decision vient rajouter un changement dans le déroulement des combats en fonction du choix du joueur.
À l'origine, Storm 4 devait être un jeu à destination de la PlayStation 3, mais finalement, son développement a été fait sur Playstation 4. Hiroshi Matsuyama, le PDG de CyberConnect2, a élaboré le scénario initial sur une période de huit mois, qui débute par l'affrontement entre Hashirama Senju et Madara Uchiha, quatorze mois ont été nécessaire pour développé chaque personnage. Le manga étant terminé au moment où le développement du jeu a commencé, Storm 4 propose des combats de boss avec des graphismes surpassant ceux des opus précédents, certaines techniques et personnages, absents du manga, ont été créées pour satisfaire les fans.