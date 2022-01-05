profile
Clair Obscur : Expedition 33
4
Likers
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 12/12/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 217
visites since opening : 519995
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
GOTY - Shift Up félicite Sandfall Interactive avec une illustration d'EVE
Divers


Heartfelt salute to the 33 Expedition's GOTY!!


Un message de félicitation de la part de Shift Up au gagnant du Jeu de l'Année 2025 aux Game Awards avec une EVE portant la fameuse tenue d'expédition.
ex-Twitter - https://x.com/StellarBlade/status/1999330683731476560
    tags : shift up stellar blade sandfall interactive clair obscur
    5
    Likes
    Who likes this ?
    tripy73, yukilin, aozora78, gareauxloups, ouken
    posted the 12/12/2025 at 08:39 AM by masharu
    comments (6)
    kikoo31 posted the 12/12/2025 at 08:41 AM
    Sandfall au sommet du monde
    Les chevilles des dev qui doivent être bien enflé à l' heure qui l'est
    yogfei posted the 12/12/2025 at 08:49 AM
    kikoo31 Et Ubisoft doivent bien être deg
    kikoo31 posted the 12/12/2025 at 09:02 AM
    yogfei pas forcément
    Jamais au grand jamais ces dev seraient devenus ce qu'ils sont si ils seraient rester a Ubisoft
    Merci a eux de s'être casser dUbichiotte

    Moi je serais Ubisoft je me ferais un pub du genre c'est nous qui avons formé les deux co créateur de CO33
    tokito posted the 12/12/2025 at 10:47 AM
    yogfei : Bien fait, ils doivent se remettre en question et changer pas mal de têtes

    Bel hommage de Shift Up !
    yukilin posted the 12/12/2025 at 12:12 PM
    Bravo à Sandfall!
    Jolie image hommage avec Eve
    losz posted the 12/12/2025 at 09:10 PM
    Eve c'est un autre level que Maelle quand même
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo