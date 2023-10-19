La Wolf Team, fondée en 1986 par Telenet Japan, est un studio indépendant qui a donné naissance à la série des Tales of, le premier opus basé sur un roman japonais inédit intitulé Tale Phantasia, s'inspire principalement de la mythologie nordique, avec des éléments influencés par les œuvres de Michael Moorcock et H. P. Lovecraft. L’histoire met en avant Cless Alvein, un jeune épéiste de dix-sept ans qui réside dans le petit village de Totus. Cless et son ami Chester partent pour chasser dans les bois au sud de leur village. À leur retour, ils découvrent qu'une grande tragédie s'est abattue sur leur village, cet événement marque le début d'une grande aventure.

Le studio a approché Namco pour éditer le jeu et ce dernier a accepté, mais a insisté pour des changements y compris sur son titre, ce qui a provoqué des tensions internes, certains développeurs ont quitter Wolf Team pour créer le studio Tri-Ace qui sera en charge de la série Star Ocean.

Le studio Wolf Team a maintenu son indépendance jusqu'en 2003, année où il a été acquis par Bandai Namco et renommé en Namco Tales Studio.

Second de la série, Tales of Destiny , présente des personnages conçus par l'artiste Mutsumi Inomata, avec des cinématiques animées produites par le studio japonais Production I.G. Un remake est sortit sur Ps2 contenant plusieurs nouveautés, notamment des environnements en trois dimensions, et des sprites de personnages améliorés.



Sa musique a été composée par Motoi Sakuraba et Shinji Tamura, qui avaient déjà collaboré ensemble pour la bande originale de Tales of Phantasia.

Après Tales of Eternia , l'équipe de développement s'est interrogée sur la prochaine étape à suivre, comme l'univers de Destiny est riche et offre de nombreuses possibilités narratives pour introduire une nouvelle génération de personnages, la décision de créer une suite a été prise.



Tales of Destiny 2 s’annonce et met en avant une intrigue qui se situe 18 ans après les événements de Destiny, et qui a été écrite par la société japonaise Gekko. L'équipe de développement souhaitait créer le « RPG 2D ultime » , et a notamment utilisé les illustrations d'Inomata pour les transformer en images sprite 2D.

« Dès la fin du développement de « TOD », il était question de créer une suite, et cette fois-ci, plusieurs options s'offraient à nous : une « toute nouvelle série Tales of », une suite à « TOD » ou une suite à « TOE (Tales of Eternia) ». Nous avons donc choisi TOD2, car TOD a une chronologie claire et qu'en l'étoffant, nous pouvions créer une histoire encore plus dramatique. C'est la raison principale. Cela nous permettait d'aborder des thèmes ambitieux tels que « Qu'est-ce que le destin ? » et « Qu'est-ce que le bonheur humain ? ». Bien sûr, il n'y a pas de réponse claire à ces questions, mais cela permet aux joueurs de réfléchir à ces sujets. J'ai pensé que cela rendrait l'histoire de TOD2 plus intéressante. »

La série continue avec Tales of Symphonia qui est le premier jeu en 3d de la franchise, son scénario est sous la supervision de Takumi Miyajima qui explore les liens qui unissent les parents à leurs enfants, une histoire de "pardon" et de "renaissance" inspirée par les romans de Shōtarō Ikenami. L’objectif du directeur Yoshito Higuchi était de concevoir un jeu fidèle à la série tout en restant agréable à jouer.

Pendant le développement de Tales of Destiny 2 et Tales of Symphonia, un autre épisode inédit sort de l’ombre pour une sortie en 2005 sur Playstation 2, Tales of Legendia met davantage l’accent sur son système de combat nommé X-LiMBS (Crossover Linear Motion Battle System) qui combine les aspects traditionnels de la franchise avec un effet d'action que l'on retrouve dans Tekken et Soul Calibur, ce qui n’était pas anodin puisque l’équipe en charge du projet était composé de membres qui a travaillé sur ces deux jeux de combat.

« La même technologie de mouvement des personnages que celle utilisée dans la série Soulcalibur a été intégrée afin de procurer des sensations fortes lorsque l'ennemi est touché. Mais ce n'est pas tout. Étant donné que les personnages réagissent instantanément aux commandes du joueur, nous avons non seulement utilisé la capture de mouvement automatisée, mais nous avons également eu besoin des données compilées par des membres expérimentés de l'équipe pour obtenir les mouvements puissants que nous recherchions. Je pense que Yosuke Kadowaki, responsable des superbes mouvements de Soulcalibur 2, a fait un excellent travail. » explique Jun Toyoda, le producteur de cet épisode.

Aux côtés de Senel et Shirley, les protagonistes de Tales of Legendia, la conception des personnages est assurée par l'illustrateur et animateur Kazuto Nakazawa (séquence animée du film Kill Bill de Quentin Tarantino, El Hasard, Samurai Champloo, Lupin III et pleins d’autres)

Annoncé dans le Weekly Shōnen Jump pour une sortie en 2005, Tales of Abyss a été supervisé par Yoshito Higuchi (Tales of Symphonia) L’une des nouveautés majeure d'Abyss était le Free Run, qui permettait aux membres du groupe de se déplacer librement sur le champ de bataille.

« Nous avions en fait essayé d'implémenter le Free Run dans Symphonia », explique Higuchi. « Les ennemis ont cette capacité dans Symphonia, et vers la fin du développement, nous avons demandé aux programmeurs de le tester également pour les personnages. Le problème, c'est que l'IA ennemie n'était pas du tout adaptée à cette nouvelle capacité des joueurs : cela rendait les combats trop faciles à gagner, nous avons donc dû abandonner cette fonctionnalité pour ce titre. Abyss a été conçu dès le départ pour permettre aux membres du groupe et aux ennemis de se déplacer librement sur le terrain. »

Le FOF (Field of Fonons) était aussi une autre nouveauté qui permettait d'améliorer les attaques en utilisant des compétences élémentaires sur certaines zones du champ de bataille.