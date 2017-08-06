Éditeur : Thunderful Publishing

Développeur : Sad Cat Studios

Genre : Action

Prévu sur sur PC/XSX

Date de sortie : 12 Mars 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc / Ukrainien / Biélorusse.

Vous incarnez R.E.A.C.H., une intelligence artificielle prise au piège dans un corps humain contre son gré et s’efforçant de s’adapter à la vie humaine dans la ville de Phoenix et ses alentours.Dans une société défaillante plongée dans le chaos après une catastrophe nucléaire, les rues sont envahies par les hors-la-loi. La corruption et la cupidité règnent en maître, et pour les puissants, les humains et leurs organes ne sont qu’une monnaie d’échange.L’histoire dystopique riche et captivante se déroule dans un passé alternatif, dans un monde aride, complexe et stylisé d’inspiration cyberpunk.Sous les traits de R.E.A.C.H., vous explorez et révélez les mystères de ce monde, en comprenant progressivement que tout a un prix.