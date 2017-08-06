Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Replaced
1
Likers
name : Replaced
platform : PC
editor : Coatsink
developer : Sad Cat Studios
genre : Aventure
other versions : Xbox One - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 12/04/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3935
visites since opening : 15925755
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC/XSX] Replaced / Date de sortie
Action




Éditeur : Thunderful Publishing
Développeur : Sad Cat Studios
Genre : Action
Prévu sur sur PC/XSX
Date de sortie : 12 Mars 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc / Ukrainien / Biélorusse.

Vous incarnez R.E.A.C.H., une intelligence artificielle prise au piège dans un corps humain contre son gré et s’efforçant de s’adapter à la vie humaine dans la ville de Phoenix et ses alentours.
Dans une société défaillante plongée dans le chaos après une catastrophe nucléaire, les rues sont envahies par les hors-la-loi. La corruption et la cupidité règnent en maître, et pour les puissants, les humains et leurs organes ne sont qu’une monnaie d’échange.
L’histoire dystopique riche et captivante se déroule dans un passé alternatif, dans un monde aride, complexe et stylisé d’inspiration cyberpunk.
Sous les traits de R.E.A.C.H., vous explorez et révélez les mystères de ce monde, en comprenant progressivement que tout a un prix.


Steam
PS : Directement dans le Gamepass à sa sortie
https://www.youtube.com/watch?v=C3bbZ_I8Ehg
    tags :
    7
    Likes
    Who likes this ?
    tripy73, shima, shinz0, marcelpatulacci, kevisiano, gareauxloups, adamjensen
    posted the 12/04/2025 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    shinz0 posted the 12/04/2025 at 07:12 PM
    Enfin une date
    malroth posted the 12/04/2025 at 07:33 PM
    Enfin
    bigsnake posted the 12/04/2025 at 08:02 PM
    J'espère une version Ps5 plus tard
    kevisiano posted the 12/04/2025 at 08:04 PM
    Enfin !!!!!! ravyxxs
    malroth posted the 12/04/2025 at 09:29 PM
    Par contre le pauvre il a choisi une date pas evidente.bya bcp de gros jeux entre fevrier et Mars je crois.

    En terme de visibilité et de temps de jeux, ça va etre dur pour lui.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo