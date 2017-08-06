description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Thunderful Publishing
Développeur : Sad Cat Studios
Genre : Action
Prévu sur sur PC/XSX
Date de sortie : 12 Mars 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc / Ukrainien / Biélorusse.
Vous incarnez R.E.A.C.H., une intelligence artificielle prise au piège dans un corps humain contre son gré et s’efforçant de s’adapter à la vie humaine dans la ville de Phoenix et ses alentours.
Dans une société défaillante plongée dans le chaos après une catastrophe nucléaire, les rues sont envahies par les hors-la-loi. La corruption et la cupidité règnent en maître, et pour les puissants, les humains et leurs organes ne sont qu’une monnaie d’échange.
L’histoire dystopique riche et captivante se déroule dans un passé alternatif, dans un monde aride, complexe et stylisé d’inspiration cyberpunk.
Sous les traits de R.E.A.C.H., vous explorez et révélez les mystères de ce monde, en comprenant progressivement que tout a un prix.
PS : Directement dans le Gamepass à sa sortie
