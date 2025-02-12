profile
Marvel Rivals
name : Marvel Rivals
platform : PC
editor : NetEase
developer : NetEase
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Wallpapers & Fanarts
[Fanarts] Spéciale One Piece x Marvel Rivals
Fanarts
Il y a presque 10 ans, j'avais posté plusieurs galeries incluant des personnages de One Piece transposés dans l'univers d'Overwatch. Pour celle d'aujourd'hui, on garde le même manga. Mais uniquement avec les membres de l'équipage du Chapeau de Paille, une autre artiste talentueuse (greciiagzz sur DeviantArt, et greiish sur Instagram et Twitter), et un jeu (pas si) différent qu'est Marvel Rivals.

Et pour le coup, je trouve que les personnages du manga correspondent parfaitement à ceux qu'ils incarnent dans le jeu du studio NetEase. À vous de juger.



N’hésitez pas à me dire quels sont vos mélanges favoris
niindo64.com - https://niindo64.com/2025/12/02/fanarts-one-piece-x-marvel-rivals/
    tags : one piece fanarts marvel rivals
    link49, aozora78, victornewman
    posted the 12/02/2025 at 04:03 PM by nindo64
    comments (6)
    nindo64 posted the 12/02/2025 at 04:03 PM
    gaeon slyder Torotoro59 Bliss02 Sonilka Shiks Cedrich74 Darksly Gaeon skratch shiroihato ouken Amorphe mikazaki sonilka foxstep odv78 yamy plistter bliss02 Luren Killia Odv78 Osiris Foxstep fuji gunstarred smokeboom jenicris yukilin kenpokan plbs fausst cort kevinmccallisterrr odv78 serve lautrek Nouvelle fournée spéciale !
    alucardhellsing posted the 12/02/2025 at 04:27 PM
    tres approprié

    Je me demande qui aurait le punisher , blade et dardevil les 3 persos que je joue le plus
    aozora78 posted the 12/02/2025 at 04:52 PM
    Ils sont très cool chapeau l'artiste
    sonilka posted the 12/02/2025 at 05:24 PM
    Deux univers qui m'ont toujours laissé indifférent. Et c'est pareil pour les artworks, je ne suis pas fan du style. On dirait presque que ca a été généré via Midjourney.
    mrnuage posted the 12/02/2025 at 05:48 PM
    Quand la médiocrité japonaise rencontre la médiocrité américaine.
    nindo64 posted the 12/02/2025 at 06:15 PM
    sonilka Je peux t'assurer que ça n'a pas été fait par IA en tout cas. Après les gouts et les couleurs c'est propre à chacun
