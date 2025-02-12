Fanarts
Il y a presque 10 ans, j'avais posté plusieurs galeries incluant des personnages de One Piece transposés dans l'univers d'Overwatch
. Pour celle d'aujourd'hui, on garde le même manga. Mais uniquement avec les membres de l'équipage du Chapeau de Paille
, une autre artiste talentueuse (greciiagzz
sur DeviantArt
, et greiish
sur Instagram
et Twitter
), et un jeu (pas si) différent qu'est Marvel Rivals
.
Et pour le coup, je trouve que les personnages du manga correspondent parfaitement à ceux qu'ils incarnent dans le jeu du studio NetEase
. À vous de juger.
N’hésitez pas à me dire quels sont vos mélanges favoris
posted the 12/02/2025 at 04:03 PM by nindo64
Je me demande qui aurait le punisher , blade et dardevil les 3 persos que je joue le plus