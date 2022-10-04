accueil
Vos jeux de la semaine ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
creator :
kevisiano
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
channel
Vos jeux de la semaine ?
Des joueurs sur 1000xResist ?
posted the 11/16/2025 at 12:08 PM by kevisiano
kevisiano
comments (16)
16
)
zekk
posted
the 11/16/2025 at 12:12 PM
toujours Arc riders et Outer world 2 et j'ai envie de relancer les Horizon
wazaaabi
posted
the 11/16/2025 at 12:18 PM
Silksong sur Switch 2 toujours en mode portable .
Après un peu plus de 50h de jeu j’ai enfin accédé à l’acte 3 . Donc maintenant j’espère le finir vite .
pcsw2
posted
the 11/16/2025 at 12:22 PM
Arc raider ,bf6 ,smt5v .
jeanouillz
posted
the 11/16/2025 at 12:23 PM
Animal Well et Hyrule Warrior Age Of Imprisonment sur Souiche 2
thejoke
posted
the 11/16/2025 at 12:43 PM
Dispatch, c'était court mais très sympa.
mrvince
posted
the 11/16/2025 at 12:48 PM
Un peu de BF6, Hades 2 et Absolum.
sonilka
posted
the 11/16/2025 at 01:04 PM
Pas grand chose. J'ai relancé le CLM dans MKW. Ouais c'est vache maigre en ce moment
tylercross
posted
the 11/16/2025 at 01:15 PM
Dispatch terminé - 8/10. Très bon jeu, même si ça manque d'interaction pendant les phases animées.
Rue Valley terminé à l'instant - 7/10. Le scénario donne envie d'avancer et d'avoir le dénouement ... Mais le jeu deviens un peu pénible sur la fin.
J'ai lancé Where winds meet... J'ai tenu 3 heures ... Le gameplay n'est pas mauvais mais pas assez bon pour rattraper tout ce qui ne va pas dans le jeu.
Je vais enchaîner avec Possessor(s). Et 1000xResist fait parti des jeux que je dois faire maintenant qu'il est traduit (tout comme Citizen sleeper 2)
poker22
posted
the 11/16/2025 at 01:35 PM
Ninja Gaiden 4 ( j'en suis à 50H de jeu)
Arc raider excellent jeu
1000xResist : à part le scénario, rien de bien folichon
rbz
posted
the 11/16/2025 at 01:39 PM
Fini ffxv. C'est vraiment un jeu avec du potentiel complètement gâché. C'est Vraiment l'héritier de ffviii pour ça. Ils ont tellement de poins de comparaison c'est fou.
Mais j'avoue que tout cet univers et la partie open world m'a Séduite et je l'ai trouvé très pertinente en terme de game design ( pas sur la narration par contre.)
Le jeu est duune beauté extrême parfois, parfois bien plus beau que rebirth et fdxvi, c'est quand même fou alors qu'il a bientôt 10 ans.
J'avoue que même avec le recul et l'envie d'aimer le jeu, la part 2 avec altissia est catastrophique à tout les niveaux. Il en reste que je garderai malgré tout un bon souvenir de cet univers cette fois.
Et même si c'est archi bancal, je le préfère tellement à xvi sur tout les points.(
guiguif
qui câble) Ffxv est encore un vrai jrpg avec de la personnalisation et des statistique qui ont un impact.
magneto860
posted
the 11/16/2025 at 01:42 PM
Cyberpunk
marcelpatulacci
posted
the 11/16/2025 at 01:56 PM
J'ai fini Final Fantasy 16...putain
mon jeu de l'année et le meilleur FF depuis le 8
ch'ui encore sous le coup de l'émotion
La je viens de starté le Doom Ancient Gods, tu parle d'un bordel
kevinmccallisterrr
posted
the 11/16/2025 at 02:24 PM
F-Zero 99
Comix Zone
Sonic Spinball
Katamari Damacy
Golden Axe (coop)
Super Mario Galaxy
Streets of Rage 2 (coop)
Another Code: Mémoires Doubles
Rugrats: Adventures in Gameland (coop)
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (coop)
ziggourat
posted
the 11/16/2025 at 02:28 PM
rbz
Le XV est tellement cool, mais frustrant dans le sens où il aurait pu toucher les étoiles si la seconde partie n'avait pas été aussi délaissée dans le développement. Reste une aventure mémorable qui possède tous les ingrédients de ce que doit être un Final Fantasy
De mon côté, je suis dans la dernière ligne droite sur Trails in the Sky 1st chapter. Et je commence à apprécier le lore dans ce dernier chapitre. Les protagonistes se découvrent, l'univers commence à s'enrichir. Plutôt hâte de voir comment ce premier chapitre va se terminer et comment le monde va s'ouvrir avec les suites. C'est une excellente surprise cette saga
blackninja
posted
the 11/16/2025 at 02:31 PM
The King of Fighters XIII et Boom Boom Rocket
guiguif
posted
the 11/16/2025 at 02:43 PM
rbz
J'ai bien aimé l'enchainement de ton com avec celui de
marcelpatulacci
aidez nous à traduire
