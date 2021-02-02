Jdg 9/10

ActuGaming 8/10

IGNFrance 8/10

JV 15/20

Après un épisode 1800 monstrueux, Ubisoft Mainz a repris tout ce qui avait marché, corrigé ce qui était corrigeable et fait des ajouts attendus. De quoi faire d'Anno 117 : Pax Romana une nouvelle référence du genre en poussant les joueurs à gérer leur cité, mais également leurs propres envies dans un univers de liberté, mais surtout de choix.Anno 117: Pax Romana est un très bon jeu de gestion et de stratégie signé Ubisoft Mainz. Bien que complexe, sa boucle de gameplay est particulièrement prenante, riche et bien conçue. Son mode Infini est pensé pour promettre un maximum de rejouabilité entre chaque partie. Quant à sa réalisation, elle est d’excellente qualité et bénéficie d’un souci du détail saisissant, renforçant notre immersion au cœur de l’Antiquité. Dommage que sa Campagne peine autant à nous marquer, la faute à un enrobage narratif manquant de profondeur et d’inspiration. Si vous êtes prêts à y consacrer le temps nécessaire pour pleinement en profiter, quitte à vous heurter à la redondance propre au genre sur le long terme, vous ne devriez pas le regretter.En s'inspirant des points forts de son illustre prédécesseur, Anno 117 s'aventure dans une période si cohérente qu'on pourrait croire qu'Ubisoft l'avait déjà explorée - c'est pourtant un fringuant tout nouvel épisode qui s'offre à nous. Fort de nombreuses propositions d'approche (diplomatie, commerce ou force), Anno s'aventure même dans un domaine qui n'avait pas été assez exploité jusqu'ici. Toutefois, c'est là que l'on trouve les premières failles d'un titre qui balbutie encore dans ses mécaniques militaires, certes relativement réussies, mais qui manquent encore un peu de profondeur et d'intérêt sur le long terme. De même, si le jeu cherche absolument à nous proposer une variété d'approches sans jamais nous imposer une stratégie plutôt qu'une autre, il en résulte un titre qui cherche parfois à tout faire, au détriment de le faire parfaitement. Si l'ergonomie du jeu est plutôt réussie, elle aurait pu bénéficier d'une légère refonte. Il faudra du temps et de la patience aux néophytes pour maîtriser les nombreuses mécaniques du jeu. Si nous vous conseillons de vous aventurer dans la campagne plutôt intéressante et servant de tutoriel, c'est évidemment via son mode bac à sable qu'Anno viendra nourrir les plus affamés de jeu de gestion. Une fois encore, Ubisoft nous livre un opus réussi, somptueux (et qui reste très beau avec des paramètres moyens), accompagné d'un travail sonore irréprochable. Si quelques défauts peuvent légèrement entacher l'expérience globale, nous sommes tout de même face à un très bon titre.Anno 117 Pax Romana est superbe, équilibré, riche en options. Si la campagne est plutôt décevante, ses mécaniques de gestion sont bien huilées et on prend plaisir à construire de belles cités équilibrées. Mais une fois la confortable routine d'une ville fonctionnelle installée, on perd en intérêt, la faute à un vrai problème de rythme. Le salut viendra de la possibilité de gérer les deux provinces en même temps, qui ravive fortement l’intérêt. Si vous aimez bâtir lentement, réfléchir longtemps et contempler vos cités romaines, vous serez servis. Les autres risquent d’abandonner avant de connaître la gloire romaine.