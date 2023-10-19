SynopsisIl s'agit d'une série d'anthologie adaptant 8 courtes histoires du célèbre mangaka Fujimoto Tatsuki.
A Couple Clucking Chickens Were Still Kickin' in the School yard raconte l'histoire du lien qui unit deux survivants dans un monde post-apocalyptique, tandis que Sasaki Stopped a Bullet explore les émotions intenses de l'adolescence.
Love Is Blind propose une comédie romantique de science-fiction sur l'amour à l'échelle cosmique, et Shikaku suit l'histoire d'amour tordue d'une assassin détraquée. Mermaid Rhapsody tisse une romance touchante entre un garçon et une sirène autour d'un piano sous-marin, tandis que Woke-Up-as-a-Girl Syndrome explore la recherche de son véritable soi au-delà des normes de genre.
Nayuta of the Prophecy raconte le parcours de frères et sœurs liés par un destin cruel, et Sisters dépeint la rivalité, les conflits et l'épanouissement de deux sœurs douées pour les arts.
Je ne pensais pas autant accrocher et pourtant, j'ai plutôt bien apprécié, Fujimoto est un vrai génie tant il parvient à raconter plein de choses en si peu de temps dans ces 8 histoires courtes.
Les propositions sont sublimées par un travail remarquable des studios d'animation qui ont participé, c'est court mais on accroche malgré tout à ces récits plutôt originaux dont certaines aurait mériter une suite, en clair c'est une belle surprise en cette fin d'année.