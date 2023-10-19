Je ne pensais pas autant accrocher et pourtant, j'ai plutôt bien apprécié, Fujimoto est un vrai génie tant il parvient à raconter plein de choses en si peu de temps dans ces 8 histoires courtes.



Les propositions sont sublimées par un travail remarquable des studios d'animation qui ont participé, c'est court mais on accroche malgré tout à ces récits plutôt originaux dont certaines aurait mériter une suite, en clair c'est une belle surprise en cette fin d'année.