description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Retournez dans le royaume Oignon et réunissez votre équipe de chefs dans ce jeu de coopération locale ou en ligne jusqu'à 4 joueurs
Nintendo Switch 2 Edition
Disponible / Payant
-Graphismes améliorés, équivalents à ceux d'un PC.
-Gameplay en 4K à 60 images par seconde lorsque la console est connectée à sa station d'accueil : profitez des incendies de cuisine en 4K.
-Caméra Play : profitez des rires et de la joie sur les visages de vos amis pendant que vous parcourez le royaume des oignons.
-Partage de jeu : recrutez de nouveaux chefs dans votre équipe, même ceux qui ne possèdent pas Overcooked! 2. Vous pouvez jouer en local ou en ligne.
-Un nouveau membre de l'équipe de cuisine : l'ornithorynque platine immaculé !