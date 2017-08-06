Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[NS2] Overcooked ! 2 NS2 Edition / Trailer




Éditeur : Team17
Développeur : Ghost Town Games Ltd
Genre : Coopération
Disponible PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Japonais / Chinois / Coréen.

Retournez dans le royaume Oignon et réunissez votre équipe de chefs dans ce jeu de coopération locale ou en ligne jusqu'à 4 joueurs

Nintendo Switch 2 Edition
Disponible / Payant

-Graphismes améliorés, équivalents à ceux d'un PC.
-Gameplay en 4K à 60 images par seconde lorsque la console est connectée à sa station d'accueil : profitez des incendies de cuisine en 4K.
-Caméra Play : profitez des rires et de la joie sur les visages de vos amis pendant que vous parcourez le royaume des oignons.
-Partage de jeu : recrutez de nouveaux chefs dans votre équipe, même ceux qui ne possèdent pas Overcooked! 2. Vous pouvez jouer en local ou en ligne.
-Un nouveau membre de l'équipe de cuisine : l'ornithorynque platine immaculé !



Site du jeu
Steam
Quelques tests :
Destructoid 9/10 Ign 8,5/10 Gamespot 8/10 JVC 17/20 Gamekult 7/10
https://www.youtube.com/watch?v=qMrbOrRlqPg
