Éditeur : Team17

Développeur : Ghost Town Games Ltd

Genre : Coopération

Disponible PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Japonais / Chinois / Coréen.

Nintendo Switch 2 Edition

Disponible / Payant



-Graphismes améliorés, équivalents à ceux d'un PC.

-Gameplay en 4K à 60 images par seconde lorsque la console est connectée à sa station d'accueil : profitez des incendies de cuisine en 4K.

-Caméra Play : profitez des rires et de la joie sur les visages de vos amis pendant que vous parcourez le royaume des oignons.

-Partage de jeu : recrutez de nouveaux chefs dans votre équipe, même ceux qui ne possèdent pas Overcooked! 2. Vous pouvez jouer en local ou en ligne.

-Un nouveau membre de l'équipe de cuisine : l'ornithorynque platine immaculé !



Retournez dans le royaume Oignon et réunissez votre équipe de chefs dans ce jeu de coopération locale ou en ligne jusqu'à 4 joueurs