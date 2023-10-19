group information
Baahubali - The Eternal War Part 1 / Teaser
AnimLand


Prévu en 2027 en salle, le long métrage d'animation Baahubali: The Eternal War se dévoile dans un premier trailer.

Prévu en deux partie en collaboration avec Arka Media Works (India), Aniventure (UK), Zaratan (Scotland), Ishan Shukla (Star Wars Vision, Schirkoa - La cité des fables) réalise le projet au studio français Alcyde, et on retrouve notamment quelques artistes ayant travaillé sur "Arcane".


Synopsis Baahubali, le héros légendaire, transcende les frontières du royaume de Mahishmati pour affronter des forces divines menaçant l’équilibre des quatorze univers. Entre mythologie et épopée cosmique, il livre une guerre éternelle où se confondent le destin des dieux et celui des hommes. Une aventure animée grandiose qui prolonge la légende bien au-delà du monde des mortels.
https://www.youtube.com/watch?v=RdUPs9e1bUk
