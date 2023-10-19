Prévu en 2027 en salle, le long métrage d'animation Baahubali: The Eternal War se dévoile dans un premier trailer.



Prévu en deux partie en collaboration avec Arka Media Works (India), Aniventure (UK), Zaratan (Scotland), Ishan Shukla (Star Wars Vision, Schirkoa - La cité des fables) réalise le projet au studio français Alcyde, et on retrouve notamment quelques artistes ayant travaillé sur "Arcane".