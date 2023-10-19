Les Carnets de l’Apothicaire saison 3 arrivera en octobre 2026 et sera diffusé en deux parties jusqu’en juin 2027 , un film d’animation est également en préparation pour une sortie en décembre 2026 au Japon.

L’anime Darwin Incident s’offre un nouveau trailer pour une diffusion en janvier 2026.

8 trailers de plus pour les huit épisodes qui composent l’anime Tatsuki Fujimoto 17-26 qui sortira le 8 novembre sur Prime Video.





A Couple Clucking Chickens Were Still Kickin’ in the Schoolyard







Une histoire post-apocalyptique centrée sur le lien entre deux survivants.



Sasaki Stopped a Bullet







Un récit sur l’adolescence et ses émotions explosives.



Love is Blind







Une comédie romantique de science-fiction à l’échelle cosmique.



Shikaku







L’amour obsessionnel d’une tueuse à gages instable.



Mermaid Rhapsody







Une romance poétique entre un garçon et une sirène autour d’un piano sous-marin.



Woke-Up-as-a-Girl Syndrome







Un récit sur l’identité et la quête de soi au-delà des normes de genre.



Nayuta of the Prophecy







Le destin tragique de deux frères et sœurs liés par une prophétie.



Sisters







La rivalité artistique et l’évolution de deux sœurs passionnées.

Le studio Kyoto Animation annonce l’anime Sparks of Tomorrow qui sortira prochainement en 2026.

Le manga Dame Dara de Reiwa sera adapté en anime , plus d’info prochainement.

Skybound Entertainment et Hasbro Entertainment vont produire une série animé sur l'Energon-verse de Robert Kirkman, un crossover qui rassemble les séries Transformers , G.I. Joe et Void Rivals, une série pour adulte dans la même veine qu’Invincible chez Prime Video.

Glénat s’offre le manga Smother Me dont ces deux volumes sortiront au printemps 2026.