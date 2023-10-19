Les Carnets de l’Apothicaire saison 3 arrivera en octobre 2026 et sera diffusé en deux parties jusqu’en juin 2027 , un film d’animation est également en préparation pour une sortie en décembre 2026 au Japon.
L’anime Darwin Incident s’offre un nouveau trailer pour une diffusion en janvier 2026.
SynopsisCréé dans un laboratoire de biologie expérimentale, Charlie est un être hybride à moitié humain et à moitié chimpanzé, surnommé le Humanzee. Élevé par des parents humains aimants, il tente de mener une vie normale en entrant au lycée. C’est là qu’il rencontre Lucy, une jeune fille solitaire et intelligente, qui devient sa toute première amie.
Mais le fragile équilibre de sa vie bascule lorsque le groupe d’activistes ayant libéré sa mère quinze ans plus tôt refait surface, cette fois sous la forme d’une organisation terroriste prête à tout pour capturer Charlie.
Entre manipulation, idéologie et quête d’identité, l’histoire explore les frontières troublantes entre humanité, animalité et éthique scientifique.
8 trailers de plus pour les huit épisodes qui composent l’anime Tatsuki Fujimoto 17-26 qui sortira le 8 novembre sur Prime Video.
A Couple Clucking Chickens Were Still Kickin’ in the Schoolyard
Une histoire post-apocalyptique centrée sur le lien entre deux survivants.
Sasaki Stopped a Bullet
Un récit sur l’adolescence et ses émotions explosives.
Love is Blind
Une comédie romantique de science-fiction à l’échelle cosmique.
Shikaku
L’amour obsessionnel d’une tueuse à gages instable.
Mermaid Rhapsody
Une romance poétique entre un garçon et une sirène autour d’un piano sous-marin.
Woke-Up-as-a-Girl Syndrome
Un récit sur l’identité et la quête de soi au-delà des normes de genre.
Nayuta of the Prophecy
Le destin tragique de deux frères et sœurs liés par une prophétie.
Sisters
La rivalité artistique et l’évolution de deux sœurs passionnées.
Le studio Kyoto Animation annonce l’anime Sparks of Tomorrow qui sortira prochainement en 2026.
SynopsisL’ère Meiji (1868~1912 – basculement de l’époque féodal à industrialisation du Japon) a ouvert la porte à la culture occidentale. Ce fut aussi l’âge de l’électricité qui a commencé à éclairer les villes.
Ce fut une ère mystérieuse où le passé et le futur se mélangèrent. A cette époque des histoires d’amours sont nées sans marquer l’histoire.
Nous suivons le quotidien de l’adolescente Inako Momokawa qui vit à Kyoto et qui est la 2e fille d’un brasseur de saké.
Maladroite dans tout ce qu’elle entreprend, son seul soulagement est la confiance qu’elle place dans ses prières aux divinités.
Un jour, elle rencontre Kihachi Sakamoto, un jeune homme qui rejette les traditions et s’intéresse à l’industrialisation qu’apporte l’électricité.
Bien que les deux soient attirés l’un par l’autre, Momokawa est promise à un autre suite au mariage arrangé par son père…
Le manga Dame Dara de Reiwa sera adapté en anime , plus d’info prochainement.
SynopsisDans un village isolé au cœur des montagnes, subsiste la légende terrifiante de Yamatagi Madara, une créature mi-femme mi-serpent qui aurait autrefois semé la terreur parmi les habitants. Sur la montagne de l’Ouest, désormais zone interdite, se dresse encore un sanctuaire en son honneur, gardé par la famille Misogiya depuis des générations.
Mais un jour, poussés par la curiosité, les jeunes Hinata et Kaoru Misogiya enfreignent les règles et s’aventurent dans la zone interdite. C’est là qu’ils rencontrent la fameuse entité légendaire qui fait preuve d’une douceur bienveillante qui contraste avec les légendes. Loin d’être effrayés par son apparence, les jeunes adolescents, qui la surnomment affectueusement Dara-san, décide d’entretenir une amitié avec elle.
Ancienne prêtresse déchue et âme mélancolique, Yamatagi Madara retrouve peu à peu le goût de la vie grâce à leur innocence et à leurs rires.
Skybound Entertainment et Hasbro Entertainment vont produire une série animé sur l'Energon-verse de Robert Kirkman, un crossover qui rassemble les séries Transformers , G.I. Joe et Void Rivals, une série pour adulte dans la même veine qu’Invincible chez Prime Video.
Glénat s’offre le manga Smother Me dont ces deux volumes sortiront au printemps 2026.
SynopsisUn récit prenant place à Detroit, et nous plongeant auprès d'un adolescent malmené par la vie, se défiant des adultes et n'ayant pas eu d'autre choix que de devenir tueur à gages. Sa vie va pourtant changer quand il va se lier d'amitié avec une jeune femme aveugle qui, bien sûr, ne sait rien de son véritable travail.