[PC/PS5/XSX] Tormented Souls 2 / Lancement
Horreur




Éditeur : PQube
Développeur : Dual Effect
Genre : Horreur
Disponible sur PC/PS5/XSX
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Russe / Chinois / Espagnol / Japonais / Coréen.

Suite aux événements atroces survenus à l'hôpital Wildberger, Caroline Walker espère retrouver une vie normale avec sa sœur, Anna. Mais au cours des mois qui suivent, Anna devient peu à peu hantée par des visions de violence et de mort, la poussant à dessiner des entités cauchemardesques qui se manifestent soudainement dans la réalité.
Prête à tout pour la délivrer de cette affliction, Caroline se rend dans la ville isolée de Villa Hess et arrive dans une mystérieuse clinique nichée dans les montagnes au sud du Chili. Mais derrière les sourires chaleureux des employés se cache une vérité révoltante, et les deux sœurs se retrouvent au centre d'un tout nouveau cauchemar...


Steam (Demo dispo) -la démo est aussi disponible sur PS5 et XSX-
Quelques tests :
OpenCritic 73% Gamergen 15/20
https://www.youtube.com/watch?v=tKdry0CPuZ8
    adamjensen
    posted the 10/24/2025 at 11:00 AM by nicolasgourry
    comments (0)
