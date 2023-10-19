SynopsisAladin est un jeune garçon étrange qui ne se sépare jamais de sa flûte. Et pour cause, elle abrite Hugo son gigantesque compagnon sans tête. Il rencontre Ali Baba, qui ne rêve que de grandeur et de richesse. Il compte sur les labyrinthes, des ruines mystérieuses débordantes de trésors pour atteindre son but, et... sur la flûte d’Aladin. Arriveront-ils à déjouer les pièges mortels du labyrinthe et à se défaire de la convoitise d’autres personnages bien plus puissants ?
J’ai d’abord connu l’œuvre en animé qui est composée de 2 saisons seulement avec une autre centrée sur Sinbad , c’est une adaptation assez solide du manga, visuellement travaillé avec une superbe OST , Magi dévoile son vrai potentiel à travers certains thèmes traités, son univers fantastique est sa principale force et ces personnages variés et atypiques apportent une certaine fraîcheur.
Bien que l’animé soit incomplet (ce qui est fort regrettable) , le manga suit le même schéma en nous plongeant encore plus dans cette histoire, avec des dessins plutôt sympa, et une touche d’humour qui est toujours aussi efficace.
Malgré que le dernier arc et cette fin sont vraiment décevants, Magi restera un bon shōnen d’aventure.