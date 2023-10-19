Synopsis

J’ai d’abord connu l’œuvre en animé qui est composée de 2 saisons seulement avec une autre centrée sur Sinbad , c’est une adaptation assez solide du manga, visuellement travaillé avec une superbe OST , Magi dévoile son vrai potentiel à travers certains thèmes traités, son univers fantastique est sa principale force et ces personnages variés et atypiques apportent une certaine fraîcheur.



Bien que l’animé soit incomplet (ce qui est fort regrettable) , le manga suit le même schéma en nous plongeant encore plus dans cette histoire, avec des dessins plutôt sympa, et une touche d’humour qui est toujours aussi efficace.



Malgré que le dernier arc et cette fin sont vraiment décevants, Magi restera un bon shōnen d’aventure.