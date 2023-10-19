La comédienne de doublage belge Jackie Berger s'est éteinte mercredi 15 octobre à l'age de 77 ans.



Célèbre pour son talent de doublage, elle a notamment doublé Esteban dans Les Mystérieuses Cités d’or, Sid dans Tom Sawyer , Bart dans Ken le Survivant, Jeanne Hazuki dans Jeanne et Serge jusqu’à la vf de Gon Freecss dans Hunter x Hunter (2011)



Elle a aussi doublée nombre de personnages du cinéma comme Danny Torrance de Shining, Rocky Balboa Jr. dans Rocky III, , passant par le Dalaï-Lama dans Sept ans au Tibet et plus encore.