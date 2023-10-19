group information
Hommage à Jackie Berger (Voix de Gon , Jeanne , Bart et d'autres)
Divers


La comédienne de doublage belge Jackie Berger s'est éteinte mercredi 15 octobre à l'age de 77 ans.

Célèbre pour son talent de doublage, elle a notamment doublé Esteban dans Les Mystérieuses Cités d’or, Sid dans Tom Sawyer , Bart dans Ken le Survivant, Jeanne Hazuki dans Jeanne et Serge jusqu’à la vf de Gon Freecss dans Hunter x Hunter (2011)

Elle a aussi doublée nombre de personnages du cinéma comme Danny Torrance de Shining, Rocky Balboa Jr. dans Rocky III, , passant par le Dalaï-Lama dans Sept ans au Tibet et plus encore.


https://www.youtube.com/watch?v=r_Q3_nAlhBw
    escobar, newtechnix, junaldinho
    posted the 10/17/2025 at 05:20 PM by yanssou
    comments (4)
    vohmp posted the 10/17/2025 at 05:50 PM
    rip c'est dingue le nombre de doubleur/doubleuse qui sont partie en ce moment par maladie ou age.
    keiku posted the 10/17/2025 at 06:06 PM
    vohmp c'est en vrai parce qu’il sont arriver sur la scène tous plus ou moins a la même époque... donc il arrive tous a un age avancé au même moment... c'est la fin d'une génération, et d'une très bonne génération
    newtechnix posted the 10/17/2025 at 06:45 PM
    newtechnix posted the 10/17/2025 at 06:46 PM
    Gerard Hernandez...le professeur Moriarty
