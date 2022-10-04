Vos jeux de la semaine ?
group information
Vos jeux de la semaine ?
8
Likes
Likers
name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
url : http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website : http://
creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 10/05/2025
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles : 178
visites since opening : 542857
subscribers : 3
bloggers : 1
channel
members (3)
more members
Vos jeux de la semaine ?
Y a trop de jeux en ce moment, vous arrivez à suivre ?
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 10/05/2025 at 10:00 AM by kevisiano
    comments (12)
    kevinmccallisterrr posted the 10/05/2025 at 10:02 AM
    Samorost 2
    The Pedestrian
    Travellers Rest (coop)
    Stardew Valley (coop)
    Dead in Antares (démo)
    Ghost Trick : Détective Fantôme
    shinz0 posted the 10/05/2025 at 10:07 AM
    God of War Ragnarök, excellent jeu d'aventure
    skypirate posted the 10/05/2025 at 10:07 AM
    Split Fiction et RE 5 que je fais découvrir à mon copain. Pour ce dernier, j'imaginais qu'il avait beaucoup moins bien vieilli que cela !
    ratchet posted the 10/05/2025 at 10:09 AM
    Digimon!
    zekk posted the 10/05/2025 at 10:10 AM
    FF6 et Digimon
    pcsw2 posted the 10/05/2025 at 10:12 AM
    Space marine 2 et bf
    rbz posted the 10/05/2025 at 10:28 AM
    Sora no kiseki, digimon. Je vis ma meilleure vie ????
    tylercross posted the 10/05/2025 at 10:37 AM
    Hades 2 ... On passe sur le endgame, difficile de lâcher le jeu.
    Mais je vais le laisser de côté tout de même pour Ghost of Yotei. Pour le moment on retrouve les points forts du premier : ambiance, gameplay, exploration. Le jeu en mode létal et avec le mini de hud est vraiment très plaisant.
    icebergbrulant posted the 10/05/2025 at 10:41 AM
    Non, je n’arrive pas à suivre, j’ai au moins 8 jeux de retard

    A part ça, j’ai platiné le GOTY 2025, le RPG français "Pâle Foncé"
    Vivement leur prochain projet
    marcelpatulacci posted the 10/05/2025 at 10:56 AM
    Chiens de Garde : Lignée

    Rebeuco-op: Affaires inachevées
    yogfei posted the 10/05/2025 at 10:59 AM
    Ghost of yotei
    Split fiction
    Roguebook
    Mario galaxy 2 switch 2
    yogfei posted the 10/05/2025 at 11:00 AM
    zekk FF6
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo