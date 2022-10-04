accueil
Vos jeux de la semaine ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
channel
Vos jeux de la semaine ?
Y a trop de jeux en ce moment, vous arrivez à suivre ?
Like
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
posted the 10/05/2025 at 10:00 AM by
kevisiano
comments (
12
)
kevinmccallisterrr
posted
the 10/05/2025 at 10:02 AM
Samorost 2
The Pedestrian
Travellers Rest (coop)
Stardew Valley (coop)
Dead in Antares (démo)
Ghost Trick : Détective Fantôme
shinz0
posted
the 10/05/2025 at 10:07 AM
God of War Ragnarök, excellent jeu d'aventure
skypirate
posted
the 10/05/2025 at 10:07 AM
Split Fiction et RE 5 que je fais découvrir à mon copain. Pour ce dernier, j'imaginais qu'il avait beaucoup moins bien vieilli que cela !
ratchet
posted
the 10/05/2025 at 10:09 AM
Digimon!
zekk
posted
the 10/05/2025 at 10:10 AM
FF6 et Digimon
pcsw2
posted
the 10/05/2025 at 10:12 AM
Space marine 2 et bf
rbz
posted
the 10/05/2025 at 10:28 AM
Sora no kiseki, digimon. Je vis ma meilleure vie ????
tylercross
posted
the 10/05/2025 at 10:37 AM
Hades 2 ... On passe sur le endgame, difficile de lâcher le jeu.
Mais je vais le laisser de côté tout de même pour Ghost of Yotei. Pour le moment on retrouve les points forts du premier : ambiance, gameplay, exploration. Le jeu en mode létal et avec le mini de hud est vraiment très plaisant.
icebergbrulant
posted
the 10/05/2025 at 10:41 AM
Non, je n’arrive pas à suivre, j’ai au moins 8 jeux de retard
A part ça, j’ai platiné le GOTY 2025, le RPG français "Pâle Foncé"
Vivement leur prochain projet
marcelpatulacci
posted
the 10/05/2025 at 10:56 AM
Chiens de Garde : Lignée
Rebeuco-op: Affaires inachevées
yogfei
posted
the 10/05/2025 at 10:59 AM
Ghost of yotei
Split fiction
Roguebook
Mario galaxy 2 switch 2
yogfei
posted
the 10/05/2025 at 11:00 AM
zekk
FF6
