Rencontre avec Akira Toriyama

Kazuhiko Torishima : Je suis Kazuhiko Torishima, éditeur de mangas. J’ai découvert Akira Toriyama et nous avons créé Dr. Slump et Dragon Ball ensemble. Nous avons travaillé ensemble pendant 13 ans.



Toyotarō : Je suis Toyotarō, mangaka. Je dessine Dragon Ball Super pour le magazine V Jump.



Katsuyoshi Nakatsuru : Je suis [Katsuyoshi] Nakatsuru, animateur. Je suis le character designer et directeur de l’animation de Dragon Ball DAIMA.



Kazuhiko Torishima : J’ai rencontré Akira Toriyama lorsqu’il m’a envoyé un manga qu’il avait créé pour gagner de l’argent. Je l’ai vu et j’ai remarqué son talent, alors je l’ai appelé. C’est comme ça que nous sommes devenus un duo mangaka-éditeur.



Comment était-il à l’époque ?



Kazuhiko Torishima: Oh, il a toujours été le même ! Un peu farceur avec un don pour l’humour noir et une curiosité insatiable. C’est comme s’il était devenu adulte tout en restant enfant. J’ai créé Dragon Ball main dans la main avec Toriyama. Il voulait mettre un terme à son œuvre précédente, Dr. Slump, alors il s’est mis à dessiner Dragon Ball. À l’époque, aucun de nous n’imaginait que ce serait un tel succès.



Toyotarō : J’étais un grand fan de Dragon Ball, alors naturellement j’ai voulu dessiner un manga Dragon Ball. J’ai apporté une sorte d’histoire originale avec un nouveau protagoniste à Shūeisha. Et ils ont publié mon manga en série. Puis, il y a dix ans, lorsque l’anime Dragon Ball Super a été décidé… ils m’ont confié la version manga. Avant Dragon Ball Super, j’ai dessiné pendant deux ans un manga Dragon Ball dont le protagoniste était un avatar de jeu. D’une certaine manière, c’était ma période d’apprentissage de mangaka. Quand je suis passé au manga Super, les délais serrés m’empêchaient de m’entraîner au dessin. J’ai fait le manga adapté du film Dragon Ball Z : La Résurrection de ‘F’. C’était la première fois que j’étais en contact avec Toriyama-sensei. C’est comme ça que notre connexion a commencé.



Kazuhiko Torishima : De quoi avez-vous parlé ?



Toyotarō : Avant de nous rencontrer, je lui envoyais des brouillons et des idées pour le manga Résurrection ‘F’. Et il m’a donné son avis.



Kazuhiko Torishima : Vous avez dû transpirer !



Toyotarō : Oui, il a appris mon existence pour la première fois, donc c’était stressant !



Kazuhiko Torishima : Était-il strict ?



Toyotarō : Pas du tout en fait, et j’étais soulagé.



Kazuhiko Torishima : Il pouvait être assez dur avec les gens !



Toyotarō : Il était vraiment gentil avec moi. Il devait y avoir beaucoup de choses qui le dérangeaient. Mais il était toujours prêt à collaborer.



Katsuyoshi Nakatsuru : Je suis animateur depuis environ 40 ans. Plus de la moitié de ma carrière a été consacrée aux œuvres de Toriyama-sensei. J’ai notamment travaillé sur Dragon Ball. J’ai aussi eu quelques mangas basés sur l’œuvre de Toriyama-sensei, publiés de manière irrégulière dans le V Jump. Grâce à Dragon Ball, j’ai pu montrer mon travail à beaucoup de gens. C’est ma relation avec Toriyama-sensei. J’ai été impliqué dans Dragon Ball par mon travail, mais je suis aussi un fan, bien sûr. J’ai fait de mon mieux pour transmettre mon amour pour cet univers et ses personnages à travers mon travail pendant mes nombreuses années d’implication. J’ai été l’animateur principal de la série avant de devenir directeur de l’animation. Ensuite, j’ai supervisé l’animation de films et d’émissions spéciales ce qui incluait des designs de personnages originaux. Et Toriyama-sensei revoyait ces designs. Je crois que c’était notre première interaction. Ce n’est pas comme si on se rencontrait directement. C’était le début de notre relation. Je ne pense pas avoir eu souvent l’occasion de le voir regarder mon travail. Je crois que c’est arrivé quand j’ai travaillé sur la sérialisation du manga Chokin Senshi Cashman. Je lui apportais des illustrations, des manuscrits et d’autres documents pour qu’il les vérifie.

Dragon Ball en animation

Katsuyoshi Nakatsuru : Notre travail consistait à recréer les dessins de Toriyama dans son manga et à les adapter en film d’animation. Toute l’équipe s’efforçait de se rapprocher au plus près de ses dessins et aussi de l’énergie de son travail. C’est ce vers quoi tout le monde a travaillé. J’ai vraiment l’impression que c’était l’état d’esprit de tous les participants, pas seulement le mien. Les animateurs avec qui j’ai travaillé sur Dragon Ball pendant une dizaine d’années ont chacun leur style personnel, bien sûr. Mais ils respectaient tous Toriyama-sensei et n’ont jamais perdu de vue leur amour pour son travail. Toriyama-sensei excellait dans les scènes d’action. Elles étaient toujours captivantes et rythmées. Il voulait toujours terminer son travail rapidement. De plus, l’énergie et le dynamisme de son travail étaient incroyables. L’émission spéciale dont je me souviens particulièrement était l’épisode avec Bardock, le père de Goku, et la destruction de la planète des Saiyans. J’ai dessiné les ébauches des personnages et je les ai envoyées à Toriyama-sensei. Il m’a renvoyé des illustrations avec des corrections précises, montrant comment les personnages devraient être retravaillés. Nous avons travaillé en nous basant sur ces illustrations.



Kazuhiko Torishima : Je n’ai pas participé à l’épisode avec Bardock. C’était mon successeur, [Yū] Kondō. Généralement, lorsqu’un monteur se retire, il ne s’implique plus dans le travail. Cela gênerait le suivant.

Pourriez-vous nous parler de Dragon Ball DAIMA ?



Katsuyoshi Nakatsuru : Je pense qu’au départ, Tōei Animation voulait faire une suite à Dragon Ball GT. Ils ont donc contacté Toriyama-sensei pour lui soumettre cette idée. Dès le départ, l’idée était de retrouver un Goku en petite taille même s’il serait distinct de Dragon Ball GT. Le petit Goku était déjà un point de départ. Toriyama a imaginé un scénario expliquant comment cela fonctionnerait dans l’histoire. Il a également dessiné les personnages à partir de ce scénario. Et chez Tōei Animation, nous avons travaillé à l’adaptation en série télévisée. Il est difficile de parler de l’héritage de Dragon Ball GT ici. Tout dépendait de la manière dont Toriyama-sensei allait exploiter son inspiration. Le résultat est l’histoire de Goku et de ses amis voyageant à travers le Royaume des Démons.

Dragon Ball en manga

Toyotarō : L’idée de Shūeisha pour Dragon Ball Super était de créer un manga dérivé pour dynamiser l’anime. Ils voulaient que cette synergie suscite l’enthousiasme pour Dragon Ball. Ils m’ont confié le manga. Je pense que vers la fin de sa carrière, dessiner est devenu difficile pour Toriyama-sensei. Il s’est donc appuyé sur la puissance de son style pour dessiner des pages percutantes en peu de temps. Comme mon manga se déroulait trois ans après la fin de Dragon Ball, j’ai pensé qu’il valait mieux conserver ce style, alors je l’ai imité. Mais je ne peux pas dessiner comme ça avec la vitesse de Toriyama-sensei. J’ai dû dessiner très soigneusement tout en essayant de recréer la même atmosphère. Pendant la diffusion de Dragon Ball Super, j’ai travaillé avec les scripts originaux de Toriyama-sensei jusqu’à l’arc du Tournoi du Pouvoir. Je dessinais en m’inspirant de ceux-ci. Je lui montrais ce que j’avais dessiné et, lorsqu’il donnait son feu vert, je passais à l’étape suivante. Mais après l’arc du Tournoi du Pouvoir, j’ai écrit l’arc du Prisonnier de la Patrouille Galactique tout seul. J’ai présenté le scénario à Toriyama-sensei pour approbation. Après ça, j’ai commencé à dessiner à partir du scénario que j’avais écrit. À chaque fois, je lui montrais mes 45 pages, et une fois approuvées, je passais à autre chose.



Kazuhiko Torishima : 45 pages à chaque fois ?



Toyotarō : Oui, pour une publication mensuelle. Pour l’arc Granola, Toriyama-sensei a écrit une partie de l’intrigue. Et je m’en suis servi pour dessiner le manga. L’approche variait selon les séries.



Kazuhiko Torishima : Quelles corrections Toriyama apportait-il ?



Toyotarō : Parfois, la façon de parler des personnages était décalée ou mes dessins manquaient de tridimensionnalité. Parfois, il ne corrigeait rien.



Kazuhiko Torishima : Étiez-vous toujours d’accord avec ses corrections ?

Toyotarō : Bien sûr ! Au contraire, j’étais ravi de les recevoir.



Kazuhiko Torishima : Ça alors !



Toyotarō : Il a vraiment regardé mon travail ! J’avais peur qu’il laisse filer les choses. Du coup, j’étais toujours content quand il m’envoyait des corrections.



Kazuhiko Torishima : Je n’étais absolument pas impliqué dans le travail entre Toriyama et Toyotarō. C’est la première fois que j’entends tout ça.

Le V-Jump et les jeux videos

Kazuhiko Torishima : Shōnen Jump ne propose que des œuvres originales. Chez Shūeisha, tous les liens avec le mix média relèvent du V Jump.



Q : Était-ce votre intention lorsque vous avez lancé le magazine ?



Kazuhiko Torishima : À cette époque, manga, anime et jeux vidéo commençaient à être abordés sous un même angle. Le V Jump était ma façon de m’y préparer. Shōnen Jump est centré sur les mangas, donc les animés et les jeux vidéo ne reçoivent pas beaucoup d’attention. V Jump a été créé pour compenser cela. Je l’ai fait simplement parce que je trouvais ça intéressant. C’est juste que les gens n’appréciaient pas les jeux. J’avais une chronique dans Shōnen Jump intitulée « God Fist of Famicom ». J’étais plutôt fan de jeux vidéo. D’ailleurs, la croix directionnelle inventée par Nintendo était géniale. Avant cela, on ne pouvait pas déplacer un personnage et l’arrêter à volonté. Des magazines spécialisés comme Family Computer Magazine et Famicom Tsushin ont vu le jour. Les explications sur les secrets des jeux étaient à la mode et ces magazines se vendaient bien. Ils employaient des spécialistes pour décoder les programmes de jeu… Difficile pour un magazine mensuel de manga comme V Jump de rivaliser. Nous voulions rivaliser avec ces magazines spécialisés dans les jeux vidéo. Nous nous sommes donc concentrés sur le processus de création pour éveiller la curiosité des enfants. Comme nous avions nos propres lectures exclusives sur les jeux, les autres magazines n’ont pas réussi à rattraper leur retard, même après la sortie du jeu. Le genre RPG fonctionnait mieux avec cette approche unique. Yūji Horii et moi appréciions Wizardry, alors nous avons créé Dragon Quest chez Enix. Toriyama s’est occupé du chara-design car nous devions intégrer le jeu dans le Jump. Les enfants reçoivent des informations présentées de manière intéressante. Wizardry était trop spécialisé. Nous avions besoin d’une sorte de « message » pour que les enfants comprennent. Horii s’est chargé de cette partie, car en tant qu’auteur, il savait comment toucher le cœur des enfants.

Lost Samurai le prohain travail de Toyotaro

Toyotarō : Nous avons organisé un événement spécial à la Japan Expo. J’ai montré à Torishima les ébauches de mon prochain manga. Je voulais dessiner un manga original depuis longtemps. Je ne pouvais pas imaginer de meilleur moment.



Q : Allez-vous conserver votre style de dessin de Dragon Ball Super ?



Toyotarō : Ce style a été emprunté à Toriyama-sensei, je souhaite donc le réaliser à ma façon. Je ne pense pas pouvoir éviter certaines similitudes, cependant. Mais j’aborde Lost Samurai comme une œuvre distincte du style de Toriyama-sensei.

Lors de la Japan Expo 2025 , la chaîne YouTube ANIME MIND PROB nous partage une interview inédite de Kazuhiko Torishima le premier éditeur d’Akira Toriyama au coté de Toyotarō le mangaka de Dragon Ball Super et de Katsuyoshi Nakatsuru , un grand animateur de la série Dragon Ball.