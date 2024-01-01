Synopsis : Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent.
Pas très fan de l’idée de faire ce 2ème volet en 2 parties, ça tire trop sur la corde et l’histoire n’avance pas vraiment.
J’espère que ça sera mieux que KV1 qui était plus que moyen.
De toute façon, quand le schéma de la série est passé en genre long métrage découpé, je trouve qu'elle avait moins de panache, mais restait plaisant.
LAUL! J'adore Astier et la série mais vu les retours sur le 1er film, il devrait pas se montré aussi confiant a se la joué "part 1" comme les ricains. Un format "normal" aurait été plus raisonnable, surtout que cette suite sort 4 ans plus tard keumême.
Dommage
Bref, j’attends quand même AA sur la réalisation, j’ai des doutes sur son talent de réalisateur de film… pour le format série ça va, encore que quand il est passé au format 45 minutes c’était moins bien, mais le peu de film qu’il a réalisé franchement il s’en sort pas très bien…
C’est bien de vouloir tout faire mais encore faut il en être capable…
Je pense qu’il aurait gagné à se faire assister au niveau de la réalisation… c’est pas une honte, George Lucas l’a bien fait pour la première trilogie!
Et plutôt que des films j'aurais tellement préféré qu Astier reprenne la serie