J'aime me faire des films
[Bande Annonce] Kaamelott – Deuxième Volet [partie 1]


Réalisé par Alexandre Astier

Synopsis : Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent.

Date de sortie : 22 Octobre 2025
https://www.youtube.com/watch?v=Q6xiS0nNLQY
    posted the 09/30/2025 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (11)
    victornewman posted the 09/30/2025 at 07:26 PM
    le premier était bien nase , le second semble prendre le même chemin .
    pharrell posted the 09/30/2025 at 07:32 PM
    Au niveau de la photographie et des décors ça a l’air mieux réussi que le premier volet.

    Pas très fan de l’idée de faire ce 2ème volet en 2 parties, ça tire trop sur la corde et l’histoire n’avance pas vraiment.

    J’espère que ça sera mieux que KV1 qui était plus que moyen.
    kidicarus posted the 09/30/2025 at 07:33 PM
    Le premier est je trouve à la hauteur de la série. Je ne m'attendais à un traitement différent, un long épisode tout simplement.
    De toute façon, quand le schéma de la série est passé en genre long métrage découpé, je trouve qu'elle avait moins de panache, mais restait plaisant.
    marcelpatulacci posted the 09/30/2025 at 07:43 PM
    "Deuxième Volet [partie 1]"

    LAUL! J'adore Astier et la série mais vu les retours sur le 1er film, il devrait pas se montré aussi confiant a se la joué "part 1" comme les ricains. Un format "normal" aurait été plus raisonnable, surtout que cette suite sort 4 ans plus tard keumême.
    malroth posted the 09/30/2025 at 07:46 PM
    Abusé de découper en 2 parties. Franchement c'est une cata ce qu'il fait avec les films. Ça ne convient pas du tout à cette oeuvre.

    Dommage
    naoshige11 posted the 09/30/2025 at 07:49 PM
    marcelpatulacci alors non, c'est pas pour faire "comme les ricains". KV2 à la base, comme il avait envie de le faire, aurait été trop long pour un seul film, c'est pour ça qu'il l'a scindé en deux avec une sortie rapproché pour la partie 2.
    lafibre posted the 09/30/2025 at 08:24 PM
    Le 1 était un très bon film. Hâte de voir la suite.
    pharrell posted the 09/30/2025 at 09:06 PM
    Faut quand même être fort pour juger un film juste avec 1 minute de BA…

    Bref, j’attends quand même AA sur la réalisation, j’ai des doutes sur son talent de réalisateur de film… pour le format série ça va, encore que quand il est passé au format 45 minutes c’était moins bien, mais le peu de film qu’il a réalisé franchement il s’en sort pas très bien…

    C’est bien de vouloir tout faire mais encore faut il en être capable…

    Je pense qu’il aurait gagné à se faire assister au niveau de la réalisation… c’est pas une honte, George Lucas l’a bien fait pour la première trilogie!
    jf17 posted the 09/30/2025 at 09:09 PM
    Pas de Perceval
    thejoke posted the 09/30/2025 at 09:44 PM
    Mais où est perceval?
    drybowser posted the 09/30/2025 at 10:04 PM
    Sans Perceval ni angharad sans moi du coup
    Et plutôt que des films j'aurais tellement préféré qu Astier reprenne la serie
