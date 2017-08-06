Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[Spécial] Annapurna Interactive / TGS2025





Éditeur : Annapurna Interactive
Développeur : Yarn Owl Studios
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français /Allemand / Portugais / Russe / Chinois.

Incarnez Demi et partez à la découverte du monde de Somnus dans ce jeu d'action-aventure enchanteur.
Le Néant dont vient Demi lui donne ses pouvoirs, tout en l'accablant d'une malédiction qui le ronge peu à peu. Guidé par une voix mystérieuse surgie de l'au-delà, il doit s'embarquer dans un voyage aussi merveilleux que périlleux depuis les sommets fouettés par les vents du Royaume du désert jusqu'aux eaux spirituelles du Royaume des marais pour tuer trois Bêtes maudites et empêcher un éveil qui entraînerait la fin du monde.


Steam






Éditeur : Annapurna Interactive
Développeur : Marumittu Games
Genre : Aventure/Réflexion
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français /Allemand / Portugais / Russe / Chinois.

Le Projet Utopia fut créé dans le but d'optimiser le bonheur et le confort des humains. En tant que nouvel animateur résidentiel chez D-topia, votre rôle consiste à prendre en charge les soucis de la communauté. Résolvez des énigmes logiques amusantes pour régler les problèmes mécaniques et assurer le bon fonctionnement des installations. Rencontrez les nombreux résidents dynamiques, chacun avec son histoire et ses difficultés personnelles.
Mais que se passe-t-il lorsque les problèmes dépassent le cadre mécanique ? Quel impact vos choix auront-ils sur le bien-être des résidents et l'avenir de l'humanité ? Dans un monde où le bonheur est organisé, que signifie trouver un sens à sa vie ?


Steam






Éditeur : Annapurna Interactive
Développeur : Iridium Studios
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 2026
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français /Allemand / Portugais / Russe / Chinois.

Après avoir été éliminée d'un concours de chant, Cadence a compris que ses performances en solo ne suffisaient pas à convaincre le jury. En voyageant à travers le monde de Note via la ville rock de Durandis, la ville techno de Lumina et bien d'autres, elle forme son groupe en recrutant des musiciens aussi talentueux qu'éclectiques venus de pays lointains. Cependant, quelque chose se trame dans l'ombre... La Convergence harmonique sème le chaos dans les énergies musicales et des forces maléfiques œuvrent en catimini pour perturber les harmonies naturelles de ce monde. Même si ça ne fait pas partie de leur setlist, Cadence et ses amis doivent tout faire pour que la musique ait encore un avenir sur scène.


Steam
    destati posted the 09/24/2025 at 12:24 PM
    Le petit Demi a une petite vibe Wind Waker et Journey sur certains aspects. Ça me plaît bien !
