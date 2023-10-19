group information
Manga - Verse
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 09/20/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 363
visites since opening : 646266
subscribers : 16
bloggers : 7
Concert orchestral de la série Gundam pour une durée limitée
Divers


Dans le cadre de la « Journée des pavillons » du groupe Bandai Namco, le concert orchestral « Next Universal Century » de la série Gundam, qui s'est tenu le dimanche 20 juillet 2025 à l'EXPO Hall « Shine Hat » de l'Exposition universelle d'Osaka-Kansai, sera diffusé en archive pour une durée limitée jusqu'au dimanche 19 octobre !

Découvrez l'univers de la série à travers sa musique grandiose jouée en direct par l'orchestre. Les performances variées de Takanori Nishikawa et Shui vous transporteront dans un « nouvel âge spatial ». Venez profiter d'une expérience musicale unique, centrée sur les thèmes musicaux de Gundam.
https://m.youtube.com/watch?v=T74DKZQK_1E&t=95s
    posted the 09/20/2025 at 01:25 PM by yanssou
    comments (0)
