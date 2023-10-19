Dans le cadre de la « Journée des pavillons » du groupe Bandai Namco, le concert orchestral « Next Universal Century » de la série Gundam, qui s'est tenu le dimanche 20 juillet 2025 à l'EXPO Hall « Shine Hat » de l'Exposition universelle d'Osaka-Kansai, sera diffusé en archive pour une durée limitée jusqu'au dimanche 19 octobre !



Découvrez l'univers de la série à travers sa musique grandiose jouée en direct par l'orchestre. Les performances variées de Takanori Nishikawa et Shui vous transporteront dans un « nouvel âge spatial ». Venez profiter d'une expérience musicale unique, centrée sur les thèmes musicaux de Gundam.