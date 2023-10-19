accueil
Actu anime / manga et bien plus !
hyoga57
,
davenor
,
shanks
,
misterwhite
,
almightybhunivelze
,
nindo64
,
mugimando
,
kevinmccallisterrr
,
kisukesan
,
nicolasgourry
yanssou
(creator)
rendan
(administrator)
kevisiano
(administrator)
hyoga57
(administrator)
opthomas
(administrator)
rbz
(administrator)
shirou
(administrator)
Pour ces 30 ans , Toy Story est de retour au cinema
Animation Land
A l’occasion des 30 ans de Toy Story , le film culte Disney et Pixar reviendra le 24 séptembre au cinéma pour une semaine.
https://newsroom.disney.fr/actualites/pour-feter-ses-30-ans-decouvrez-ou-redecouvrez-le-film-toy-story-a-partir-du-24-septembre-pour-une-semaine-sur-grand-ecran-bc18e-dc71f.html
posted the 09/06/2025 at 03:38 PM by yanssou
yanssou
comments (2)
2
)
cyr
posted
the 09/06/2025 at 03:42 PM
Cool....moi qui suis entrain de tous regarder les production disney/Pixar....
Mais ça sera sur disney +.
Après ça sera star wars ou marvel.
pimoody
posted
the 09/07/2025 at 05:23 AM
Je trouve que sur la majorité des choses des remake/retouches n’est pas toujours pertinent. Mais sur un film d’animation complètement fait sous ordinateur et qui a bien veillit niveau technique (ça ne rajoute pas vraiment du cachet comme tout ce qui a était fait à la main ou des effets traditionnels) comme Toy Story 1, mériterait sans doute d’être ré-adapté techniquement parlant, tout en gardant la patte du premier, pour ainsi amener une cohérence à l’ensemble.
