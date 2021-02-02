Millenium 85%

GAC 8/10

IGNFrance 8/10

XBoxMag 8/10

JVFrance 70%

ActuGaming 6/10

Gears of War Reloaded est sans doute la meilleure version qui soit pour s'essayer à cette saga iconique du genre auquel elle appartient. Et si l'on regrettera une certaine facilité dans la formule proposée par The Coalition pour remettre le jeu d'Epic Games au goût du jour, une certaine paresse même pour être plus cru, cela demeure un très bon jeu à découvrir dans le Game Pass. On le recommande chaudement... mais sans doute pas au prix auquel il est proposé hors Game Pass : les filtres graphiques au prix de jeux complets, ça suffit !Gears of War : Reloaded n’est pas aussi marquant qu’un remake complet, mais il remplit parfaitement son rôle de mise à niveau technique et de porte d’entrée accessible pour une nouvelle génération de joueurs. La campagne conserve toute sa force, le multijoueur profite d’options modernes et l’ensemble est soutenu par une réalisation enfin à la hauteur des standards actuels. L’ajout des fonctionnalités spécifiques à la PS5 vient même offrir une petite surprise agréable, donnant à cette version un intérêt particulier. Bien sûr, les vétérans auraient sans doute espéré davantage de nouveautés, mais difficile de bouder le plaisir de redécouvrir un classique aussi marquant dans d’aussi bonnes conditions. En attendant Gears of War: E-Day, Reloaded rappelle avec efficacité pourquoi cette série a laissé une empreinte durable dans son genre.Pouvons-nous vraiment nous réjouir du retour de Gears of War premier du nom dans cette version Reloaded ? Oui et non. Vendue à moindre coût, cette nouvelle version fait sensation en débarquant sur la console de Sony, en plus des plateformes PC et Xbox. Néanmoins, celle-ci n'apporte qu'un coup de polish, certes bienvenu, à l'Ultimate Edition sortie il y a 10 ans, elle-même présentée comme le remaster du premier opus sorti en 2006. Certains joueurs Xbox non abonnés au Game Pass peuvent ainsi grincer des dents à l'idée de repasser à la caisse pour acheter une troisième version du même jeu, même si Microsoft a fait l'effort d'annoncer qu'il offrirait cette nouvelle version aux joueurs ayant déjà fait l'acquisition de l'édition numérique de Gears of War : Ultimate Edition. Une fois cela pris en compte, que nous reste-t-il ? Un opus toujours aussi efficace et grisant manette en main, que j'ai dévoré avec le même plaisir qu'il y a bientôt 20 ans, même si le poids des années commence à se faire sentir, que ce soit à cause d'une IA prévisible et pas toujours très intelligente ou d'animations de plus en plus datées. Cela étant dit, joueurs PlayStation, les Gears Xbox vous attendent sur le champ de bataille.Gears of War: Reloaded est la meilleure et la plus solide entrée possible dans la saga. Techniquement costaud (en dépit de quelques pépins), ce premier épisode reste emblématique à plus d’un titre : histoire prenante, personnages inoubliables, rythme dingue, affrontements nerveux et dynamiques, bestiaire varié… Les qualités du jeu originales sont toujours bien présentes et retrouver l’escouade Delta dans de telles conditions est indéniablement une réussite que l’on ne peut que conseiller à ceux et celles qui n’auraient jamais mis la main sur un titre de la saga. Pour les autres, Gears of War: Reloaded prend simplement la forme d’un plaisir coupable auquel il est difficile de résister…Incontestablement, ce Gears of War: Reloaded est le produit d’appel idéal pour les joueurs PS5 qui souhaitent découvrir la franchise. Il s’agit tout simplement de la meilleure version du jeu avec notamment une prise en charge des dernières technologies, mais également du cross-play pour la partie multijoueur. En revanche, si vous n’avez pas le Xbox Game Pass, l’achat est nettement plus dispensable et les fans se poseront légitimement la question s’il faut ou non réinvestir la coquette somme de 39,99€ pour un jeu amélioré, mais qui garde des défauts liés à son âge.Le bilan est mitigé. Gears of War : Reloaded est, certes, la version la plus complète parue à ce jour du Third Person Shooter bien connu, pionnier du genre et pilier du jeu d’action… mais cela ne l’empêche guère de pécher sur de nombreux aspects. Certains étant dus, logiquement, à un âge avancé, d’autres à un réel manque d’ambition. Les fans de la première heure y trouveront peut-être leur compte, surtout à ce tarif assez abordable. Les autres, pas sûr…