accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Des Jeux et des Histoires
profile
20
❤
Likers
Who likes this ?
nobleswan
,
fiveagainstone
,
kirk
,
musicallyhack
,
jozen15
,
anakaris
,
k1fry
,
sephiroth07
,
rockin
,
mrpopulus
,
axlenz
,
yukilin
,
ripswitch
,
kevinmccallisterrr
,
octobar
,
nindo64
,
clashroyale
,
testament
,
obi69
,
kurosama
name :
Hollow Knight
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
Team Cherry
genre :
action-aventure
other versions :
read the reviews
add a review
add a press review
group information
6
Likes
Likers
Who likes this ?
nicolasgourry
,
stardustx
,
plistter
,
magium
,
gat
,
negan
name :
Le QG du JV
title :
Des Jeux et des Histoires
screen name :
storygames
url :
http://www.gamekyo.com/group/storygames
official website :
http://https://www.gamekyo.com
creator :
yanssou
creation date :
09/10/2023
last update :
08/24/2025
description :
Un jeu ou plusieurs jeux mémorables qui vous tiennent particulièrement a cœur ? Ce groupe permet de faire découvrir l'histoire des jeux vidéos tout en mettant en avant les studios qui les ont produits.
tags :
games
articles :
27
visites since opening :
108754
subscribers :
1
bloggers :
1
yanssou
(creator)
channel
all
Atlus
Burnout
Cuphead
Rayman / Sucker Punch Production
Xbox
Ubisoft
FromSoftware
Playstation
Nintendo
Square Enix
Capcom
1 jeu , une histoire : Hollow Knight
https://www.redbull.com/int-en/hollow-knight-nintendo-interview
https://www.rockpapershotgun.com/hollow-knight-concept-art
https://gameinformer.com/2018/10/15/the-making-of-hollow-knight
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 08/24/2025 at 09:12 PM by
yanssou
comments (
5
)
playshtayshen
posted
the 08/24/2025 at 09:18 PM
Passer 30h dessus et j'ai lâcher. Trop ennuyé. Jamais compris le délire sur ce jeu. Over power surcote
soulfull
posted
the 08/24/2025 at 10:10 PM
Je suis en train de le faire.25 h de jeu et pour l'instant il est juste moyen/sympa, rien de révolutionnaire ou autre. Il ressemble aux vieux Metroid ou tout est donné au compte goutte et il faut se rappeller de chaque endroit visité.
Pour l'instant , je trouve que Ori est bien meilleur et mieux condensé/court. On verra ce que la suite me reserve.
aozora78
posted
the 08/24/2025 at 10:45 PM
soulfull
playshtayshen
j'y ai joué que 6 heures et je regrette de ne pas avoir été touché comme les autre joueurs. J'ai abandonné car la DA m'a vraiment ennuyé et le gameplay me lassait. Alors qui sait peut-être que d'un coup le jeu m'aurais mis une claque mais je ne me voyait pas continuer un jeu que je n'aimait pas.
aozora78
posted
the 08/24/2025 at 10:54 PM
Mais j'aime beaucoup le concept de ces articles !
playshtayshen
posted
the 08/24/2025 at 11:19 PM
Je préfère largement les metroid castlevania et ender lilies et ender magnolia. Hollow knight je ne trouve juste mauvais. Aucune alchimie aucune saveur fade plat mélancolie poussé grossièrement
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Pour l'instant , je trouve que Ori est bien meilleur et mieux condensé/court. On verra ce que la suite me reserve.