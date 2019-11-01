Le studio Double Fine, est réputé pour sa créativité, comme en témoigne le jeu Keeper mettant en scène un phare ambulant. Il semblerait que Microsoft leur permette d'être aussi créatifs que possible, avec plusieurs nouvelles propriétés intellectuelles en cours de développement.
Le directeur du studio, Tim Schafer, en a parlé lors de la Gamescom 2025. Le développeur chevronné était présent pour parler de Keeper, bien sûr, mais il n'a pas pu s'empêcher de dévoiler ce qui se passe actuellement dans le studio :
Nous faisons d’autres jeux ( en plus de Keeper ) ,ce que je peux dire, c’est que les projets en cours de développement sont tous des jeux inédits .
En attendant, Keeper lui sortira le 17 octobre sur Xbox et Steam.
