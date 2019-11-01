profile
Keeper
name : Keeper
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : Double Fine
genre : Aventure
other versions : PC
Le Bazar de l'information
name : Le Bazar de l'information
title : Le Bazar de l'information
screen name : bazar
url : http://www.gamekyo.com/group/bazar
creator : negan
creation date : 01/11/2019
last update : 08/21/2025
articles : 33
visites since opening : 545916
subscribers : 3
bloggers : 1
Double Fine travaille sur plusieurs jeux
Double Fine


Le studio Double Fine, est réputé pour sa créativité, comme en témoigne le jeu Keeper mettant en scène un phare ambulant. Il semblerait que Microsoft leur permette d'être aussi créatifs que possible, avec plusieurs nouvelles propriétés intellectuelles en cours de développement.

Le directeur du studio, Tim Schafer, en a parlé lors de la Gamescom 2025. Le développeur chevronné était présent pour parler de Keeper, bien sûr, mais il n'a pas pu s'empêcher de dévoiler ce qui se passe actuellement dans le studio :


Nous faisons d’autres jeux ( en plus de Keeper ) ,ce que je peux dire, c’est que les projets en cours de développement sont tous des jeux inédits .


En attendant, Keeper lui sortira le 17 octobre sur Xbox et Steam.
    tripy73, yanssou, gareauxloups, gankutsuou
    posted the 08/21/2025 at 07:10 PM by negan
    comments (9)
    beyondgood074 posted the 08/21/2025 at 07:16 PM
    Un Day of the Tentacle 2, mon rêve !
    negan posted the 08/21/2025 at 07:17 PM
    beyondgood074 C'est pas inédit donc c'est pas lui .
    micheljackson posted the 08/21/2025 at 07:40 PM
    beyondgood074
    Ouais, alors à condition de reprendre la même équipe qu'à l'époque, et surtout Peter Chan à la DA et les mêmes compositeurs, c'est pas gagné.
    jaysennnin posted the 08/21/2025 at 07:50 PM
    beyondgood074 techniquement c'est plutôt maniac mansion 3
    micheljackson posted the 08/21/2025 at 07:55 PM
    jaysennnin
    Tiens, un pote à Cyr, vous vivez dans la même chambre ?
    jaysennnin posted the 08/21/2025 at 08:07 PM
    micheljackson mais non, c'est que les gens oublient souvent que day of the tentacle est aussi titré maniac mansion 2
    malroth posted the 08/21/2025 at 08:34 PM
    jaysennnin j'ai joué à un maniac mansion sur NES en 1992 ^^
    pour moi c'est la seule reference lol
    je l'avais pas fini à l'époque, j'ai dû le refaire adulte pour enfin le finir. quelle nostalgie ce jeu ^^
    jaysennnin posted the 08/21/2025 at 09:46 PM
    malroth il était complètement barré, mais on peut y jouer dans day of tentacle, sur l'ordi qui est dans l'une des chambres
    beyondgood074 posted the 08/22/2025 at 06:54 AM
    J'ai fais Maniac Mansion et DoTT ouep, mais je préfère largement l'ambiance et le style graphique de ce dernier !
