Actu anime / manga et bien plus !
Bleach Rebirth of Souls : second personnage du Season pass
JV
Retsu Unohana l'ancienne capitaine de la Quatrième division sera donc le second personnage du season pass qui sortira le 19 aout en early access et le 26 aout pour tous.
https://www.youtube.com/watch?v=HFdPTy0_aiM&ab_channel=BandaiNamcoEntertainment
posted the 08/18/2025 at 03:45 PM by
yanssou
comments (
1
)
byakuyatybw
posted
the 08/18/2025 at 04:09 PM
Cool pour le côté collectionite de persos dans le roster mais bon perso qui au final et dans toute l oeuvre, ne s est illustrée que contre son combat fatal. Piètre prestation pour un perso pourtant si puissant.
Et aussi triste à dire que dans ce jeu, que ce soit niv design ou moveset, c est terriblement fade.
J aime Bleach et j aime ce jeu que j ai pris sur PS5 à sa sortie mais il y avait 10000 persos plus charismatiques et/ ou marquants à exploiter.
Même pas besoin de taper bien loin car entre les vizards et les arrancars de la bataille de Karakura , il y avait l embarras du choix.
Et puis bon l assist Nemu avec Mayuri on comprend mais sérieux quel intérêt de faire intervenir Kisane???
