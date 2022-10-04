Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
Ouais désolé j'étais en vacances ^^
    posted the 08/17/2025 at 08:32 AM by kevisiano
    hatefield posted the 08/17/2025 at 08:36 AM
    Sur la fin de Ninja Gaiden Ragebound, c'est bien mais vraiment pas très inspiré, très plat.
    J'en ai profité en passant pour teminé Shadow of the Ninja Reborn, et bordel pourquoi cette jouabilité immonde, ce saut quoi...
    shinz0 posted the 08/17/2025 at 08:37 AM
    La démo de Hell is Us, sympa comme jeu à voir en version finale
    mrvince posted the 08/17/2025 at 08:50 AM
    J'ai fini DK Bananza. Trop long pour son propre bien mais mieux que ce que j'espérais au départ quand même. Un bon petit jeu. Et maintenant j'ai enfin relancé Cyberpunk 2077 avec toutes les MAJ etc. J'avais très peu joué a sa sortie. J'espère accrocher cette fois ci. On verra bien.
    zekk posted the 08/17/2025 at 09:36 AM
    pas trop joué cette semaine
    jenicris posted the 08/17/2025 at 09:54 AM
    Alan Wake 2
    La bêta de Battlefield 6
    kevinmccallisterrr posted the 08/17/2025 at 10:08 AM
    Pong
    Tetris 99
    F-Zero 99
    Botanicula
    Mario Paint
    Call of Thief
    Planet of Lana
    Plants vs. Zombies
    Stardew Valley (coop)
    Skull and Bones (démo)
    Is This Seat Taken ? (démo)
    Shinobi : Art of Vengeance (démo)
    pastorius posted the 08/17/2025 at 10:11 AM
    Zelda Link's Awakening sur switch
    killia posted the 08/17/2025 at 11:09 AM
    Non tkt, j’espère que tu as bien profité de tes vacances.
    La déconnexion c’est bien aussi.

    Perso, j’ai pu quand même bien geeké à défaut de partir :
    - Mafia Old Country qui me donne une vibe Uncharted, TLOU.
    - Eiyuden Chronicles HH où je fini de recruter tout les persos annexes avant de boucler le jeu.
    - Outer Wild sur Switch 2 qui est vraiment beau et bien optimisé.
    pcsw2 posted the 08/17/2025 at 11:10 AM
    Dk bananza, zelda awakening et je viens de commencer xenoblade chronicles x
    icebergbrulant posted the 08/17/2025 at 11:15 AM
    Platine de Death Stranding 2
    Et là, j’ai commencé Assassin’s Creed Shadows, j’aime bien les 2 héros que l’on incarnent mais j’avoue que j’ai un peu de mal à rentrer dans le jeu à 100%, je pense que je n’aurais pas dû enchaîner 2 jeux open-worlds
    fan2jeux posted the 08/17/2025 at 11:18 AM
    En pleine vacance, j ai pris le steamdeck. Tres pratique.
    J ai fais american arcadia en 2 nuits
    sonilka posted the 08/17/2025 at 11:29 AM
    Très peu joué ces temps ci. La je me refait DKTF.
    yukilin posted the 08/17/2025 at 11:53 AM
    Wuchang Fallen feathers
    Doki Doki litterature club plus
    Until Then
    Ninja Gaiden Ragebound.
    toru posted the 08/17/2025 at 11:58 AM
    J'ai fini God of war (PS4) et Another Code Recollection (switch).
    J'ai aussi fait la démo de Hell is us en "difficile". J'espère que la version finale n'aura plus les problèmes de mots manquants dans les sous-titres.
    Niveau manette, j'ai un peu de mal après avoir joué à God of War. L'exploration est sympa. La caméra est plus rapide que celle dans Another Code. Encore quelques mystères à découvrir. Ce n'est clairement pas un souls like. Je ne sais pas si toutes les zones sont explorables mais il on peut y passer du temps si on adore explorer.
    bourbon posted the 08/17/2025 at 12:18 PM
    Je n'ai pas trop joué cette semaine, j'ai terminé Shadow of the Colossus lundi et rien depuis...
