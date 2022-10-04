accueil
Vos jeux de la semaine ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
channel
members (3)
lt93
kevinmcca
kevisiano
more members
Vos jeux de la semaine ?
Ouais désolé j'étais en vacances ^^
tags :
2
Likes
Who likes this ?
killia
,
kevinmccallisterrr
posted the 08/17/2025 at 08:32 AM by
kevisiano
comments (
15
)
hatefield
posted
the 08/17/2025 at 08:36 AM
Sur la fin de Ninja Gaiden Ragebound, c'est bien mais vraiment pas très inspiré, très plat.
J'en ai profité en passant pour teminé Shadow of the Ninja Reborn, et bordel pourquoi cette jouabilité immonde, ce saut quoi...
shinz0
posted
the 08/17/2025 at 08:37 AM
La démo de Hell is Us, sympa comme jeu à voir en version finale
mrvince
posted
the 08/17/2025 at 08:50 AM
J'ai fini DK Bananza. Trop long pour son propre bien mais mieux que ce que j'espérais au départ quand même. Un bon petit jeu. Et maintenant j'ai enfin relancé Cyberpunk 2077 avec toutes les MAJ etc. J'avais très peu joué a sa sortie. J'espère accrocher cette fois ci. On verra bien.
zekk
posted
the 08/17/2025 at 09:36 AM
pas trop joué cette semaine
jenicris
posted
the 08/17/2025 at 09:54 AM
Alan Wake 2
La bêta de Battlefield 6
kevinmccallisterrr
posted
the 08/17/2025 at 10:08 AM
Pong
Tetris 99
F-Zero 99
Botanicula
Mario Paint
Call of Thief
Planet of Lana
Plants vs. Zombies
Stardew Valley (coop)
Skull and Bones (démo)
Is This Seat Taken ? (démo)
Shinobi : Art of Vengeance (démo)
pastorius
posted
the 08/17/2025 at 10:11 AM
Zelda Link's Awakening sur switch
killia
posted
the 08/17/2025 at 11:09 AM
Non tkt, j’espère que tu as bien profité de tes vacances.
La déconnexion c’est bien aussi.
Perso, j’ai pu quand même bien geeké à défaut de partir :
- Mafia Old Country qui me donne une vibe Uncharted, TLOU.
- Eiyuden Chronicles HH où je fini de recruter tout les persos annexes avant de boucler le jeu.
- Outer Wild sur Switch 2 qui est vraiment beau et bien optimisé.
pcsw2
posted
the 08/17/2025 at 11:10 AM
Dk bananza, zelda awakening et je viens de commencer xenoblade chronicles x
icebergbrulant
posted
the 08/17/2025 at 11:15 AM
Platine de Death Stranding 2
Et là, j’ai commencé Assassin’s Creed Shadows, j’aime bien les 2 héros que l’on incarnent mais j’avoue que j’ai un peu de mal à rentrer dans le jeu à 100%, je pense que je n’aurais pas dû enchaîner 2 jeux open-worlds
fan2jeux
posted
the 08/17/2025 at 11:18 AM
En pleine vacance, j ai pris le steamdeck. Tres pratique.
J ai fais american arcadia en 2 nuits
sonilka
posted
the 08/17/2025 at 11:29 AM
Très peu joué ces temps ci. La je me refait DKTF.
yukilin
posted
the 08/17/2025 at 11:53 AM
Wuchang Fallen feathers
Doki Doki litterature club plus
Until Then
Ninja Gaiden Ragebound.
toru
posted
the 08/17/2025 at 11:58 AM
J'ai fini God of war (PS4) et Another Code Recollection (switch).
J'ai aussi fait la démo de Hell is us en "difficile". J'espère que la version finale n'aura plus les problèmes de mots manquants dans les sous-titres.
Niveau manette, j'ai un peu de mal après avoir joué à God of War. L'exploration est sympa. La caméra est plus rapide que celle dans Another Code. Encore quelques mystères à découvrir. Ce n'est clairement pas un souls like. Je ne sais pas si toutes les zones sont explorables mais il on peut y passer du temps si on adore explorer.
bourbon
posted
the 08/17/2025 at 12:18 PM
Je n'ai pas trop joué cette semaine, j'ai terminé Shadow of the Colossus lundi et rien depuis...
