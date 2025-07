Premier visuel pour Avatar Seven Heaven , la suite direct de la Légende de Korra qui sortira en 2027 et comprendra 26 épisodes répartis sur deux saisons.

En seulement quelques jours , Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie est un carton plein a sa sortie au Japon et a atteint 5,16 millions d’entrées et 7,3 milliards de yens de recettes pour un premier week end prolongé dépassant de très loin le score du Train de l’Infini a son lancement.



D’une durée exceptionnel de 2h et 35 minutes , le film sortira prochainement le 17 septembre prochain en France.

L’anime Smoking Behind the Supermarket With You est annoncé , adapté du manga de Jinushi , sa diffusion est prévu en 2026 au Japon.

Premier trailer pour la saison 3 de Spy X family qui débutera en octobre sur Crunchyroll.

Le manga Hirayasumi est adapté en anime au studio d’animation Production +h (Dead Dead Demon’s Dededede Destruction)

Le jeu video Lollipop Chainsaw est adapté en anime , plus d’info prochainement.

Premier visuel de Dark Maul de la série d’animation Maul Shadow Lord qui est prévu en 2026 sur Disney +

Le film Mononoke : Chapitre 2 – Les cendres de la rage sortira le 14 août sur Netflix.

Une vidéo commémorative a été réalisé par Toru Iwasawa (Jujustu Kaisen , Frieren) pour les 30 ans de l’anime Mobile Suit Gundam WING , qui à débuté le 7 avril 1995 au Japon.