Adapté du manga de Futa Kimura , l’anime Unmei no Makimodoshi est annoncé , Rie Matsumoto réalise le projet au studio Bones Film.

Alors que le manga «L'homme invisible et sa future épouse » arrive en mars prochain chez l’éditeur Noeve Grafx , l’anime s’offre un premier trailer pour une sortie l’été prochain au Japon.

L’anime Mao est annoncé en teaser , Teruo Sato réalise cette adaptation du manga éponyme de Rumiko Takahashi (Ranma 1/2, Urusei Yatsura) au studio Sunrise et sera prochainement diffusé au printemps 2026.

La saison 5 de Golden Kamui est annoncée et sera diffusée en janvier 2026, son film Golden Kamui : Sapporo Beer Kojo-hen qui fera office de prologue sortira en octobre au Japon en deux parties.

My Hero Academia Saison 8 débutera dès le 4 octobre sur Crunchyroll

Premier visuel pour l’anime Snowball Earth adapté du manga de Yuhiro Tsujitsugu. Le studio Kai se charge du projet pour une diffusion prévu pour 2026.

Récemment, HarperCollins, un grand éditeur d'origine anglo-américaine, a annoncé l'acquisition des droits de publication des mangas de Crunchyroll pour le marché français et allemand. L'équipe en charge de l'édition manga sera dirigée par Hideki Iyama-Desseigne, qui est actuellement le directeur de Crunchyroll pour la France et l'Allemagne. Il travaillera sous la responsabilité directe de Chantal Restivo-Alessi, PDG d'International Foreign Language Publishing chez HarperCollins.

Nouveau trailer pour le film d’animation Hyakuemu qui est prévu le 19 septembre au Japon.

L’unique tome du manga Le garçon et le dragon de Idonaka sortira en novembre aux éditions Doki-Doki.

La saison 2 d’Arcane dévoile son éditions collector pour une sortie le 11 décembre prochain sur le site Alltheanime au prix de €134.99 et inclus :



- La Saison 2 Épisodes 1 - 9 en format 4K UHD et Blu-ray

- Plus de 3 heures de bonus vidéo

- Artwork original

- Dés en résine contenant une orbe des Anomalies ornée de paillettes dorées

- Pochette de protection pour les dés

- Tatouage temporaire Rune d'Accélération

- Carte couleur avec finition dorée

- Illustration lenticulaire Jinx et Ekko

- Pin's verni "Viktor's Gear"

- Guide des épisodes "Ekko's Notebook"

- Poster Hexgates

A noter que l’édition steelbook 4k Uhd et Blu Ray sortiront le 29 octobre prochain sur le même site.