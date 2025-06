Meilleurs Jeux PS4

Pour faire un top 10, je vais avoir une nouvelle approche.

Mercredi Midi

Nous avons donc une longue liste de jeu qui ont été choisis par tout des membres de Gamekyo durant une semaine

Maintenant, tout les membres vont choisir 3 jeux parmi la liste qui sont leur 3 véritables jeux préférés.



N'oubliez pas de bien spécifier votre premier, deuxième et troisième choix pour que les points soient correctement attribués.



Le 1er reçoit 5 points.

Le 2ème reçoit 3 points.

Le 3ème reçoit 1 point.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Avant, pour le Top 10, je vous demandais à chacun de lister exactement 10 jeux et on donnait un point par jeu mentionné. L'idée, c'était d'avoir un classement juste, où tout le monde participe à fond.J'ai réfléchi et pour que ce soit encore plus équitable et que ça reflète mieux nos vrais "coups de cœur" sans être trop restrictif voici ce qui va changer.Le classement se fait sur 2 semaines, voici la deuxième semaine.Vous avez jusqu’à(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :Uncharted 4God of war ( 2018 )Ghost of TsushimaThe Witcher 3Nier automataRead dead redemption 2Infamous second sonJudgmentYakuza ZeroYakuza Kiwami 1Yakuza 6Lost JudgmentDetroit Become HumanFinal Fantasy 7 RemakeRed Dead Redemption 2Days GoneThe Witcher 3The last of us part 2Death strandingDishonored 2MGS VDying lightDivinity orignal sin 2Battelfield 4Farming simulator 17BloodborneElden ringHorizon Zero DawnThe last guardianThe witnessThe order 1886Watch dogsDeath strandingResident Evil VIIControlDragon Quest XIOuter WildsSubnauticaMarvel's Spider-Man ( 2018 )Until DawnRatchet & ClankGravity Rush 2Dark Souls IIISekiroPersona 5 RoyaleSkyrimFallout 4Nioh 2NiohResident Evil 2 RemakeMétro ExodusYakuza 7 : Like a DragonDiablo 3 Reaper of SoulsHollow Knight13 Sentinels : Aegis RomEiyuden Chronicles : Hundred HeroesKetsui DeathtinyTales of BerseriaThe Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IIITokyo Xanadu ex+Visions of ManaYs VIII : Lacrimosa of DanaOdin Sphere LeifthrasirThe centennial case : A Shijima storyShadow of the ColossusVous ne pouvez choisir que dans cette liste, si vous ne choisissez pas parmi cette liste, ça ne sera pas prit en compte.À vos votes !Sekiro / 5Nier automata / 3 + 3FF 7 remake / 1 + 5Yakuza 0 / 3 + 1Red Dead Redemption 2 / 1 + 1Death Stranding / 5The last of us part 2 / 3 + 3 + 3 + 3 + 5Days Gone / 1Elden ring / 5 + 3The last guardian / 5 + 1Ghost of tsushima / 1 + 5The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III / 5Tales of Berseria / 3Visions of Mana / 1The Witcher 3 / 5Dishonored 2 / 1 + 1God Of War ( 2018 ) / 3Persona 5 Royal / 5Yakuza 7 : Like a Dragon / 3Marvel's Spider-Man / 1Horizon Zero Dawn / 5Resident Evil 2 Remake / 3Outer wilds / 5Dark souls 3 / 1