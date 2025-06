3 ans, c'est le temps qu'il a fallu à Epic Games pour rerun les skins Street Fighter dans son jeu Fortnite, et Chun-li dans sa tenue de SF Alpha est certainement l'une des apparences dans Fortnite les plus appréciées sur Internet pour des raisons qui dépassent l'entendement chez certainsVoilà qui devrait ravir ceux qui avaient raté la collaboration. Moi j'ai failli craqué, mais j'ai tenu bon en me rappelant que c'est Epic Games... Cammy qui est toujours dans sa version censurée, comme je l'avais rapporté à l'époque (à voir ici). Ça rappelle que Blizzard avait tenue une collaboration avec Capcom récemment, toujours aussi "cheap" concernant Cammy

posted the 06/21/2025 at 09:41 AM by masharu