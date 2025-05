Actualité

Malgré les 2 polémiques sur le region lock (dont Shift Up et Sony sont en discussion pour régler ça) et l'emploi de Denuvo, depuis l'ouverture des précommandes jeudi dernier Stellar Blade s'était classé dans le top 6, et est actuellement désormais top 2 mondial et même top 1 en Chine.Concernant le DLC Goddess of Victory: NIKKE, voici les détails :- La Nikke pèlerine Scarlet sera présente comme un nouveau boss, et donnera son skin + musique après victoire.- Un mini-jeu stand de tir pour répliquer le gameplay de NIKKE sera disponible.- Comme avec Emile avec le DLC NieR, une nouvelle boutique dédiée aux skins NIKKE sera aussi présente et sera tenue par Volt, le chien robotique et compagnon de la Nikke Litra.- La pêche donnera également 6 objets liés au jeu NIKKE.Pour finir, voici un aperçu (je ne l'ai pas encore trouvé en HD) du key-art de la Complete Edition. On voit EVE posant devant les différents boss rencontrés au court de son aventure.