Gamergen 16/20

XBoxMag 8/10

JV 15/20

Actua 7/10

Gamekult 7/10

Alors, que penser de ce The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ? Eh bien si vous avez passé des centaines d’heures sur le RPG de Bethesda en 2006, c’est un excellent moyen de le redécouvrir, avec des graphismes sublimes et des améliorations vraiment appréciables. Mais il s’agit là d’un remaster et non d’un remake. Malgré des changements ici et là, le jeu reste le même, pour le meilleur et pour le pire. Cyrodiil paraît souvent vide, les animations sont encore un peu rigides, le menu n’est toujours pas optimal, l'IA n'est pas folle et il y a des bugs ici et là. Si vous avez débuté la franchise avec The Elder Scrolls V: Skyrim, découvrir TES IV: Oblivion en 2025, même en version Remastered, peut vraiment être compliqué, d’autant que les bâtons mis dans les roues des moddeurs ne vont pas aider à optimiser certains éléments. Un jeu pour les fans de l'époque, recréé par des fans. En attendant The Elder Scrolls VI, ou un The Elder Scrolls III: Morrowind Remastered (rêvons).Que dire de ce The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered si ce n’est qu’il s’agit de la meilleure expérience possible pour retourner sur Cyrodill. C’est d’autant plus vrai pour ceux et celles ayant connu le jeu original sorti en 2006 qui pourront retrouver les sensations d'antan, le tout magnifié – même s’il reste quelques écueils à gauche à droite – par une refonte graphique franchement réussie. Il est par contre important – une nouvelle fois – de rappeler qu’il s’agit d’un remaster et donc d’une expérience « simplement » rafraichie. Ceux et celles qui attendent un titre en monde ouvert semblable à ceux existant actuellement risquent d’être déçus. Pour les autres, par contre, ce sera probablement, comme pour nous, un retour réussi pour l’un des jeux les plus marquants de son époque.Certes, le RPG solo en monde ouvert a beaucoup évolué en 20 ans. Même si The Elder Scrolls IV reste un titre incroyablement riche, divers éléments nous rappellent que nous sommes bien face à un soft sorti en 2006. Mais ce qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’Oblivion était en avance sur son temps et qu’il a encore de sérieux arguments en 2025. La lettre d’amour de Virtuos adressée à l'œuvre de Bethesda est en tout cas très forte : c’est beau, c’est rénové avec intelligence et ça reste fidèle à l’âme d’une création qui a marqué son époque. Nostalgiques, vous avez toutes les raisons du monde pour répondre à l’appel des Lames. Néophytes, il serait peut-être temps de vous laisser séduire par ce vieux grimoire joliment réédité, surtout si vous avez le Game Pass : vous pourriez trouver une formule ensorcelante.Alors que The Elder Scrolls VI se fait toujours attendre, sept ans après son annonce, l’Empereur de Tamriel fait un retour inopiné sur les plateformes d’aujourd’hui. Rarement une restauration, annoncéé par la petite porte, n’a autant surpris par son ambition graphique et par le travail abattu. C’était inespéré concernant un RPG que tant de joueurs adulent. Cependant, dès lors que l’on gratte la surface, on retrouve des problèmes associés à la version d’origine, avec des soucis de performance qui demeurent. Le fan des vieux parchemins ne s’en effarouchera pas pour autant. Pas plus que les nouveaux venus, qui disposent dorénavant d’un écrin de luxe pour combattre les légions infernales d’Oblivion.Oblivion Remastered assume de s'adresser avant tout aux fans de la première heure en priorité en proposant une expérience au final extrêmement proche du jeu de base, mais avec un nouvel enrobage visuel très réussi. C'est le principe d'un remastered certes, mais nous étions en droit d'espérer un robuste frame rate, ou un support officiel pour les mods par exemple. Si les quelques améliorations apportées par Virtuos sont également appréciables, on sent aussi que le studio aurait pu aller plus loin et Bethesda semble d'ailleurs décidé à peaufiner les choses de ce côté là. C'est juste dommage que tout cela arrive après la sortie et renforce cette impression que l'objectif n'est pas tellement de faire découvrir le jeu à une nouvelle génération, mais davantage à satisfaire les anciens.