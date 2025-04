Dès le 6 mai et jusqu'à la fin de la saison, Diablo IV offrira un événement spécial Berserk, en accumulant des béhérits, vous pourrez les échanger pour obtenir des objets en lien avec l'histoire de Guts, comme l'emblème de la force du Berserker ou le casque de Griffith. La classe des barbares aura la possibilité de se procurer l'armure mythique du Berserker.

posted the 04/22/2025 at 02:46 PM by yanssou