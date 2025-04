JVFrance 85%

Gameblog 8/10

Actugaming 7/10

Tests en vidéo



Koira est le type de jeu que l’on se procure par curiosité suite à un visuel et un scénario intrigants. Portés par notre curiosité, le titre du Studio Tolima nous offre alors une belle histoire de trois à quatre heures, accompagnée de touches musicales envoûtantes et de moments de complicité virtuelle avec un ami fidèle. Accessible de par ses contrôles se limitant au strict minimum, on regrettera seulement sa faible durée de vie, mais aussi son manque d’environnements changeant drastiquement avec les autres. Malgré ce petit manquement, le titre reste une excellente première production pour un studio récemment fondé. Nous avons déjà hâte de connaître leur future production, tant Koira nous aura marqué le temps d’une après-midi avec ses envoûtantes mélodies. Disponible au prix de 17,99 € sur PC et PS5, avec une remise de lancement de 10 %, Koira offre ainsi un beau moment aux joueurs qui lui laisseront sa chance. Une belle petite pépite à ne pas manquer.C’est un coup d’essai réussi de la part de Studio Tolima. La jeune équipe déploie un conte maîtrisé qui nous émerveille tant visuellement que par sa bande-son. Jouant la carte de l’épure, elle va à l’essentiel pour nous émouvoir à plus d’un titre. Que ce soit par son gameplay ou le découpage de l’histoire, on est captivé tout du long de ce voyage en duo. Dans le même temps, Koira démontre qu’il n’y a pas besoin de beaucoup pour réussir à se renouveler et à proposer une expérience complète et mémorable. On se retrouve prêt à suivre cette héroïne et son chiot aussi loin qu’il le faut. En intensifiant l’aventure progressivement, on peut dire que le contrat est rempli. Don’t Nod a eu du flair en dénichant ce qui est assurément une des pépites à ne pas louper en 2025.Peu de jeux sont parvenus à nous procurer autant d’émotions que Koira. Joie, tristesse, colère, angoisse, le jeu nous offre un ballet intense de sensations grâce à sa musique et sa mise en scène permettant au titre de dérouler sa narration sans jamais une seule ligne de dialogue. Quel dommage que cela dure si peu de temps et que le gameplay ne profite pas de cet aspect musical pour se contenter d’une proposition trop classique. Heureusement, le jeu peut également se targuer de proposer une direction artistique réussie. Koira est une belle expérience à vivre le temps d’une soirée dont vous ne ressortirez pas indifférents.