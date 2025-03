Éditeur : Devolver Digital

Développeur : by Sam Eng

Genre : Sport

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 2025

Langue : Anglais

Tu es un démon du Underworld, fait d'os et de douleur. Le Diable vous a offert un skateboard avec un simple contrat : glissez jusqu'à la lune et l'avalez, et vous serez libéré.