A travers ce nouveau trailer (en anglais malheureusement , la vo est introuvable) , le roster à l'air de se cloturer avec Ichigo dangai qui utilisera sa fameuse forme "Final" Getsuga Tenshō. 33 personnages donc au lancement prévu le 21 mars sur Playstation 4 / 5 , Xbox Series et Pc.

Like

Who likes this ?

posted the 03/10/2025 at 04:50 PM by yanssou