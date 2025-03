Après le film HAIKYU!! : La Guerre des Poubelles , le second film HAIKYU!! VS The Little Giant se présente dans un court teaser et est actuellement en cours de production. Toujours au studio Production I.G , Susumu Mitsunaka , le même réalisateur du premier film s’occupera aussi de ce second volet.



Par ailleurs , un épisode spécial nommé «HAIKYU!! The Place Where Monsters Go » est aussi en production et adaptera le match entre les équipes de Fukurodani et Mujinazaka.

Nouveau visuel et trailer pour le remake de l’anime Shin Samurai-den YAIBA qui débutera le 5 avril prochain.

Les éditions Delcourt/Tonkam annonce une réédition du manga Tough de Tetsuya Saruwatari pour cet automne , les 42 volumes seront normalement proposés en 21 tomes doubles.



La récente série Tough Gaiden: Ryû wo Tsugu Otoko qui est toujours en cours au Japon sera aussi proposé en automne par le même éditeur et ce nommera Tough : La fureur du dragon

L’anime The Dinner Table Detective s’offre un premier trailer pour une diffusion qui commencera le 4 avril.

Adapté du jeu vidéo Suikoden II , Suikoden : The Anime est officiellement en cours de production , Yuzo Sato se chargera de la réalisation au studio Konami Animation , plus d’info prochainement.

Un nouveau trailer pour la saison 5 de Black Butler qui sera diffusé à partir du 5 avril sur Crunchyroll.

La saison 2 de Wind Breaker se montre en trailer pour une diffusion qui débutera le 3 avril sur Crunchyroll.

La saison 2 de Frieren s’affiche et sera diffusée en janvier 2026.

Le premier film Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie sortira officiellement le 17 septembre au cinéma.

6ans après sa saison 2 , One Punch Man saison 3 se montre enfin en teaser pour une diffusion qui commencera en octobre. Pour rappel, le studio J.C. STAFF continue de réaliser cette adaptation.

La saison 2 de No Longer Rangers dévoile son trailer principal et sera diffusé à partir du 13 avril pour un total de 12 épisodes.

Le studio David Production (Fire Force / JoJo’s Bizarre Adventure) annonce son anime original ONMYO-KAITEN Re:Birth qui débarquera en juillet , un premier trailer à été dévoilé.

Annoncé à l’été 2022 , l’anime original Moonrise est prévu pour le 10 avril sur Netflix. Produit par Wit Studio , on retrouve Masashi Koizuka (Shingeki no Kyojin saison 2 et 4) à la réalisation , Tow Ubukata (Psycho-Pass S2-S3/ First Inspector, RWBY: Ice Queendom, Mardock Scramble) en tant que scénariste et le Chara Design est signé par Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist, The Heroic Legend of Arslan, Yomi no Tsugai)