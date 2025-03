Quand Panoramix ne se rappelle plus comment préparer la potion magique, Astérix, Obélix et les irréductibles Gaulois doivent redoubler d'ingéniosité pour résister à l'envahisseur. Les cinq épisodes de 30 minutes réalisée par Alain Chabat sortiront le 30 avril sur Netflix

posted the 03/03/2025 at 08:02 PM by yanssou