Les cinq épisodes de 30 minutes d’Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs sortiront le 30 avril sur Netflix.

Anne Shirley , le remake de l’anime Anne et la Maison aux Pignons Verts s’offre un premier teaser pour une diffusion qui commencera le 5 avril avec 24 épisodes de prévu.

Annoncée l’année dernière , le premier volume du manga Swingin' Dragon & Tiger Boogie de chez Mangetsu sortira le 2 avril au prix de 8,95€.

La saison 2 de No Longer Rangers (12 épisodes) est à découvrir le 13 avril sur Disney+.

Ki-oon éditera la suite du manga Übel Blatt , dont son premier volume est prévu le 3 avril au prix de 7.95€.

Annoncée aussi l’année passé par Mangetsu , le tome 1 en grand format d’Erio & The Electric Doll arrivera le 30 avril au prix de 9,95€. On retrouve Mujirushi Shimazaki au scénario (Dresseuses de monstres) et Kuroimori (Steam Reverie in Amber) au dessins.

Elle a refait parler d’elle en 2024 , et cette fois ci la perfect édition de Hellsing est à découvrir le 2 avril avec un premier tome au prix de 15,99€. Cette nouvelle édition par Delcourt/Tonkam est prévu en cinq volumes doubles en grand format.

Suite à son annonce en 2018, le film live Gundam a vu un changement de réalisateur en faveur de Jim Mickle (Sweet Tooth) à la fin de l'année 2024 , Bandai Namco Filmworks America , une nouvelle filiale américaine participera au financement aux côtés du producteur Legendary pour une sortie dans les cinémas à travers le globe. Bandai Namco Filmworks America jouera un rôle clé en tant que principal intermédiaire pour la série Gundam en dehors du Japon, tout en participant à l'augmentation de la « valeur de la marque ».