Combattant hors pair, le vice-capitaine de la Neuvième Division, excelle aussi dans les sorts qu'il pourra effectuer à distance. Bien que les nombreux enchaînements de son Zanpakutō "Kazeshini" soient particulièrement efficaces, sa phase de libération de son Shikai, qui se matérialise sous la forme de deux faucilles aiguisées, rend ses attaques plus offensives en les utilisant comme des projectiles, lui permettant aussi de contrôler sa portée grâce à ses chaînes.



Bleach Rebirth of Souls est attendu le 21 mars sur Playstation 4 / 5, Xbox Series et Pc.