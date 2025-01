L’anime Gachiakuta adapté du manga de Kei Urana s’offre un nouveau visuel qui est dessiné par Satoshi Ishino, character designer et directeur de l’animation au studio Bones ( My hero academia ), l’anime devrait être diffusé dans le courant de l’année.

My Hero Academia : Vigilantes se dévoile davantage dans un second trailer pour une diffusion le 7 avril au Japon.

Nouveau visuel et trailer pour l’anime Guilty Gear Strive : Dual Rulers qui sera diffusé le 5 avril 2025 au Japon.

Réalisé par CygamesPictures , l’anime Apocalypse Hotel se dévoile dans un premier trailer et sera diffusé en avril au Japon.

Glénat proposera le 2 avril le premier tome de la série Baby par l’auteur taïwanais Chang Sheng , au programme un récit post-apocalyptique avec une héroïne mi humaine mi machine qui est infecter par un parasite inconnu transformant les êtres humains en monstres mécaniques. Une série de trois gros volumes qui seront vendu chacun 14,95€.

Vega dévoile deux manga de plus sur l’univers de Gundam , l’un Mobile Suit Zeta Gundam Define par l’auteur Hiroyuki Kitazume animateur et directeur sur la série animée d'origine et sur la série Gundam ZZ ainsi que sur le film Gundam : Char contre-attaque ou il était le character-design.



L’autre sera adapté du roman Mobile Suit Gundam : Char's Counterattack - Beltorchika's Children de Yoshiyuki Tomino , le manga à été confié par Takayuki Yanase et Uroaki Sabishi. et à été conclu en 7 volumes au Japon. A noter que chronologiquement ces deux titres font suite à Gundam The Origin et prennent place avant Gundam Unicorn.

Les éditions Kana annoncent l’arrivée du manga Crows de Hiroshi Takahashi , qui au même titre que Racaille Blues est un pilier du genre furyō. Le lancement est prévu le 27 juin prochain avec une sortie des deux premiers volumes en simultanés qui sera proposé au prix de 8,10 € par tome.

Les 13 épisodes de l’anime original Lazarus réalisé par Shinichiro Watanabe au studio Mappa seront diffusés à partir du mois d’avril sur la plate-forme Adult Swim.

En attendant la saison 5 de Wakfu , Ankama Animations annonce l’anime original Bestiale (7 épisodes de 10 min) qui sera diffusé dès le 21 février en exclusivité sur ADN. Bien que ce soit pas directement lié aux évènements de la série Wakfu , le projet se situe dans le vaste et riche univers du Krosmoz.