Mappa annonce une saison 2 pour le remake de l’anime Ranma 1/2 qui est en cours de production , une video d’annonce et une illustration commémorative du character designer Hiromi Taniguchi ont été partagées pour l’occasion.

Mappa n’en a pas fini niveau annonce , le film d’animation Chainsaw Man The Movie: Reze Arc est prévu courant 2025 dans les salles japonaise. Le film est réalisé par Tatsuya Yoshihara (Wistoria: Wand and Sword, Black Clover TV, Yoru no Yatterman).

Pendant que la saison final de My Hero Academia révèle son premier trailer pour une diffusion à l’automne prochain , le studio Bones est au commande pour l’adaptation de son spin of Vigilante My Hero Academia Illegals qui est déjà prévu pour le mois d’avril au Japon.

L’anime Le Péché Originel de Takopi dévoile son premier trailer pour une diffusion courant 2025 au Japon , l’anime est réalisé par Shinya Iino ( Dr Stone saison 1 et 2 ) au studio d’animation ENISHIYA

Premier visuel pour la saison 2 de Mission : Yozakura Family qui sera diffusé en 2026 sur Disney +.

La partie 2 de la saison 4 de Blue Exorcist The Blue Night Saga débutera le 4 janvier prochain sur Crunchyroll pour un total de 12 épisodes.

La saison 2 de My Dress-Up Darling s’annonce en trailer pour une diffusion en 2025 sur Crunchyroll.

La saison 2 de Aharen-san wa Hakarenai sera diffusé en avril 2025 au Japon

Alors que l’édition de L’atelier des Sorciers chez Pika est toujours en cours , voila que l’éditeur annonce une édition « Grimoire » , une nouvelle version en grand format (150x200cm) qui fera office de tome double. Elle inclura une couverture cartonnée rigide, une dorure à chaud et un tranchefile aux allures d'anciens grimoires , son premier tome proposera 18 pages couleur , des illustrations, quelques recherches graphiques et interviews provenant des artbooks des éditions limitées de l'édition originale. Le premier volume de 432 pages sera disponible le 22 janvier au prix de 19.95€.



1 semaine après cette sortie , Pika proposera également un artbook consacré à l’œuvre , qui sortira le 29 janvier au prix de 25 euros.

L’anime original Utagoe wa Mille-Feuille du studio Pony Canyon et du musicien Takuya Yamanaka se dévoile à travers un premier trailer pour une diffusion en juillet prochain au Japon.

La saison 2 de Kaiju No. 8 s’offre un premier visuel et sera diffusé en juillet prochain. En attendant , un trailer à été dévoilé pour le film récapitulatif de la saison 1 et l’épisode spécial centré sur le personnage de Soshiro Hoshina qui sortiront le 28 mars prochain dans les salles japonaises.

Pour fêter ces 20 ans , le compte officiel X de l'anime Yu-Gi-Oh! a révélé que l’anime Yu-Gi-Oh! GX sera entièrement remastérisé pour une diffusion courant avril au Japon.