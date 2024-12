L’excellente adaptation de Dandadan reviendra en juillet prochain pour ses 12 prochains épisodes , cette saison 2 sera toujours diffusé sur Netflix, Crunchyroll et Adn.

Spy x Family saison 3 est programmé pour Octobre prochain sur Crunchyroll.

Nouveau visuel et trailer pour l’anime Ubel Blatt qui est toujours prévu le 10 janvier 2025 à 17 h 30 sur Prime Video.

La saison 2 d’Ishura s’offre un nouveau trailer pour une diffusion le 8 janvier prochain sur Disney +.

Basé sur la série de romans de Kaoru Hayamine , le second film Mirage QUEEN vacances élégantes se dévoile en teaser pour une sortie le 23 mai 2025 au Japon.

Adapté d’un light novel , l’anime de science fiction Your Forma dévoile un premier trailer pour une diffusion qui commencera en avril prochain au Japon.

L'Attaque des Titans : La dernière Attaque regroupant les deux derniers épisodes de la série sera projeté le 1 et 2 mars en France.

Nouveau trailer pour Sakamoto Days qui débutera le 11 janvier 2025 au Japon.

La saison 2 de Hell’s Paradise produite par Mappa s’offre un nouveau teaser pour une diffusion en janvier 2026 sur Crunchyroll.

Un premier visuel pour la saison 3 de Jujustu Kaisen qui est toujours en cours de production chez Mappa.

Dragon Ball Super sera de retour le 20 février prochain avec un one shot centré sur Son Goten et Trunks adolescents et leur héro de leur jeu préféré Clean God.



À la sortie du tome 21 sortit en 2023, Akira Toriyama avait émis une description de ce personnage :



« Clean God » est le héros du jeu préféré de Trunks et Goten. Dans ce jeu d’action de science-fiction, Clean God prend son balais doré en main et combat les organisations maléfiques et les extraterrestres avec son slogan « Je vais nettoyer le mal de ce monde ! » Bien que le jeu soit soutenu par certains fans dévoués et ait même été adapté en anime, il n’est pas très connu du grand public. Ce film live-action actuel est également un film de série B avec une sortie en salle limitée. Malgré tout, les vrais fans en raffolent. »

Nouveau visuel et trailer pour l’anime To Be Hero X qui débutera en avril sur Crunchyroll.

Nouveau teaser pour l’anime 3-nen Z-gumi Ginpachi-sensei , un spin of de Gintama qui est adapté du light novel d’origine. L’anime sera diffusé en octobre 2025 au Japon.

Solo Leveling Saison 2 « Arise From the Shadow » se montre davantage avec un nouveau trailer dont la diffusion est programmé pour le 4 janvier sur Crunchyroll , et proposera au total 13 épisodes.