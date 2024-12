Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Croteam

Genre : Réflexion

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Tchèque / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc.

The Talos Principle : Reawakened propose du contenu inédit, une jouabilité optimisée et des graphismes améliorés.Revivez l'extension acclamée par la critique, Road to Gehenna, et plongez dans un tout nouveau chapitre : In the Beginning.Découvrez-y l'histoire d'Alexandra Drennan, confrontée à de profondes questions existentielles alors qu'elle orchestre le premier test majeur de la Simulation. De quoi vous inciter à entamer une réflexion sur la condition humaine...